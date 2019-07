Boeing este pe punctul de a pierde titlul de cel mai mare constructor mondial de avioane In total, Boeing a livrat companiilor aeriene 239 de avioane in primul semestru, cu 37% mai putin decat cele 378 avioane livrate in perioada similara a anului trecut, in conditiile in care peste 150 de avioane 737 MAX au fost produse dar sunt parcate la sol. Sursele citate de Reuters sustin ca numarul de avioane livrate de Boeing in primul semestru este mai mic decat cel al rivalului european Airbus SE, care a livrat 389 avioane, in crestere cu 28% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Datele referitoare la trimestrul al doilea arata ca tendinta de scadere a livrarilor Boeing… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

