- Boeing a pierdut o comanda de 6 milioane de dolari dupa cele doua tragedii aeriene care au dus la suspendarea zborurilor pentru avioanele de linie 737 Max. Compania care a renunțat la achiziții s-a orientat catre principalul concurent, Airbus.

- Kim Kardashian-West a castigat despagubiri de 2,7 milioane de dolari, dupa ce a acuzat brandul de moda Missguided USA ca produce haine copiate dupa tinutele sale create de mari designeri, informeaza AGERPRES. Vedeta a chemat brandul in fata justitiei americane, sustinand ca se foloseste de…

- Un tribunal din Praga a decis ca proprietarii cehi de masini Skoda si Volkswagen pot solicita despagubiri de 533 de milioane de coroane (23,3 milioane de dolari) pentru manipularea emisiilor (Dieselgate), a anuntat...

- Plangerea a fost depusa de 2.435 de persoane, iar decizia tribunalului poate fi contestata.Dupa ce Volkswagen a recunoscut ca, in perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel,…

- Un cuplu din Phoenix cere despagubiri în valoare de 10 milioane de dolari dupa ce un videoclip arata cum ofițerii de poliție au tras cu arma dupa ce fiica lor de 4 ani ar fi furat o papușa dintr-un magazin, scrie CNN.Dravon Ames și logodnica sa au declarat pentru CNN ca nu au observat…

- Familia Gabrielei Ripan, tanara care și-a pierdut viața la inceputul acestui an, in urma unui accident rutier grav produs de Tudor Carje, care s-a urcat la volan sub influența substanțelor psihoactive, solicita despagubili de 1,7 milioane de euro.

- Alianța Fiat-Chrysler a fost investigata de autoritațile americane pentru ca a utilizat un software special care a permis pacalirea testelor de emisii de laborator pentru SUV-ul Jeep Grand Cherokee și camioneta Ram 1500, ultima comercializata doar pe piața din SUA. In urma investigațiilor, pentru a…

- Grupul petrolier american Exxon Mobil a demarat vineri o actiune in justitie impotriva a doua companii cubaneze, Cuba Petroleo (Cupet) si Cimex, solicitand despagubiri in valoare de 280 milioane de dolari pentru o rafinarie, statii de alimentare si alte active nationalizate dupa revolutia lui Fidel…