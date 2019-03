Boeing a terminat reprogramarea software a avioanelor 737 MAX Boeing a anuntat ca a reprogramat un soft al aeronavelor 737 MAX, pentru a preveni ca date eronate sa declanseze un sistem anti-blocare, criticat in urma a doua prabusiri cu botul in jos a unor avioane de acest tip, intr-un interval de cinci luni.



Producatorul american de avioane a anuntat ca sistemul anti-blocaj, despre care se crede ca a fortat orientarea in jos a botului avionului in cel putin unul dintre accidente, cel produs in octombrie anul trecut in Indonezia, va actiona in acest fel numai o data pe eveniment, dupa depistarea unei probleme, dand pilotilor un control mai mare.



…

