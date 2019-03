Boeing 737 MAX, aterizare de urgență! Probleme la motor "Avionul a facut drum intors si a aterizat fara probleme la Orlando", a informat FAA. Niciun pasager nu se afla la bordul aparatului care se indrepta spre Victorville, in California, pentru a fi parcat. La 13 martie, FAA a blocat la sol intreaga flota de 737 MAX dupa doua accidente sangeroase petrecute in cateva luni, dar permite ca avioanele sa zboare fara pasageri de la un aeroport la altul pentru a fi depozitate. FAA a adaugat ca a demarat o ancheta in legatura cu acest incident. La randul sau, compania Southwest a precizat ca avionul s-a confruntat cu o problema… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

