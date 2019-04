Avionul Ethiopian Airlines s-a prabusit pe 10 martie, la cateva minute de la decolarea de la Addis Abeba, provocand decesul tuturor celor 157 de persoane aflate la bord.



Accidentul, cel de-al doilea in care a fost implicat un avion Boeing 737 MAX 8 in interval de cinci luni, a dus la oprirea la sol in toata lumea a intregii flote de avioane de acest tip.



Un avion 737 MAX 8, apartinand companiei indoneziene Lion Air, se prabusise in mare, in largul Indoneziei, in octombrie, tragedie in care au murit 189 de oameni.



Accidentul din Indonezia a determinat compania Boeing…