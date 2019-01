Stiri pe aceeasi tema

- }n ultimul timp, Meghan Markle a fost tot mai des in centrul aten:iei, din cauza numeroaselor scandaluri in care a fost implicatE. Din cauza acestora, Ducesa de Sussex are probleme grave legate de popularitate, iar Prin:ul Harry nu "tie cum sE-i mai sarE in ajutor.

- Presa britanica a scris ca ducii de Sussex se muta de la Palatul Kensington din cauza neințelegerilor dintre cele doua cumnate, Meghan Markle și Kate Middleton. Motivul pare sa fie insa altul. Fosta actrița și prințul Harry vor deveni parinți in primavara anului viitor, iar casa lor care are doar doua…

- Asistenta personala a lui Meghan de Sussex a demisionat la aproape sase luni dupa nunta acesteia cu printul Harry al Marii Britanii, iar unele surse vorbesc despre atitudinea "dificila" a ducesei, potrivit dailymail.co.uk.

- Printul Harry s-a intalnit luni cu o comunitate de aborigeni pe insula Fraser, in estul Australiei, in cadrul unei vizite oficiale din turneul regal. Ducele de Sussex nu a fost insotit de Meghan Markle, care a decis sa ia o pauza de la indatoririle regale, din cauza sarcinii.

- Ducesa de Sussex s-a bucurat alaturi de prințul Harry de o zi pe plaja, alaturi de o comunitate de surferi „OneWave”. Ținuta fostei actrițe a fost degajata, pe masura evenimentului la care a participat. Meghan Markle a purtat, in cea de-a patra zi a turneului din Australia, o rochie in dungi, cu umerii…