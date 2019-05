Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat ca a gasit cartea de vizita a misteriosului Cercel, la doar cativa metri de locul in care designerul a fost descoperit fara suflare! Barbatul care sustine ca a auzit bubuitura produsa de bolidul condus de Razvan are dezvaluiri tulburatoare despre noaptea mortii.

- Razvan Ciobanu este inregistrat cum intra intr-un restaurant situat chiar pe plaja din Mamaia, in apropierea zonei in care era organizat festivalul de muzica electronica, plimbandu-se minute in sir parca total dezorientat. La un moment dat a intrat chiar si in bucataria localului, fumand agitat.…

- Razvan Ciobanu a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui restaurant din Constanta, in jurul orei 18, cu cateva ore inainte de accidentul in care designerul si-a pierdut viata. El este inregistrat cum intra intr-un restaurant situat chiar pe plaja din Mamaia, in apropierea zonei in care era…

- Proprietarul mașinii conduse de Razvan Ciobanu a fost audiat in cadrul dosarului penal deschis dupa moartea creatorului de moda. Acesta le-a spus anchetatorilor ca designerul nu a fost cazat in Mamaia și nu știe ce a facut in cursul zilei de duminica, timp in care el a dormit.Surse judiciare…

- Vica Blochina a facut dezvaluiri cutremuratoare despre Razvan Ciobanu. ”Eu nu am declarat nimic, am vazut tot felul de informații. Eu intr-adevar trebuia sa ma intorc acasa. Am plecat spre Constanța și i-am lasat mașina mea.

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in aceasta dimineata, intr-un accident produs in judetul Constanta. Designerul de 43 de ani se intorcea din Mamaia, de la o petrecere, cand a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina in mai multi copaci.