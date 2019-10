Bodyguard-ul principal al papei Francisc își dă demisia, din cauza unui presupus scandal Principalul bodyguard al papei, Domenico Giani, șeful de securitate al Vaticanului, și-a dat demisia luni din cauza unei scurgeri de informații în media, cu detalii legate de o investigație privind o frauda financiara, scrie Times of Malta.

Francisc a acceptat scrisoarea de demisie, menționând ca nu este responsabil de scurgerea de informații, a declarat Vaticanul. Ponfitul argentinian a fost furios din cauza publicarii unor note interne ale poliției, printre care se gaseau și cinci angajați ai Vaticanului - inclusiv doua figuri importante. Aceștia erau ținta unei anchete care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

