Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a revenit, duminica, cu un nou mesaj pentru Viorica Dancila, dupa ce acesta a facut-o ”tuta și ”anaflabeta”. Mesajul vine dupa ce Dancila a reacționat și a spus ca liberalii ” au jignit femeile, dar nu au nicio femeie pe loc eligibil” la europarlamentare.”Viorica…

- Andrei Caramitru, care este consultant financiar și consilierul președintelui USR Dan Barna, a comparat plecarea romanilor in strainatate cu Holocaustul, iar ulterior și-a cerut scuze pentru greșeala facuta. Ion Caramitru a avut prima reacție cu privire la acest lucru și a recunoscut ca și-a certat…

- Romania a inregistrat in luna martie cea mai mare rata anuala a inflatiei din UE, de 4,2%, in urcare de la 4% in februarie, in timp ce media europeana a fost de 1,6%, arata datele Biroului european de Statistica Eurostat. Pe penultimul loc in topul european se afla in martie Ungaria, cu 3,8%, toate…

- ”Sunt bine! Probabil pe fondul oboselii acumulate, am suferit un mic incident, dar datorita profesionalismului și promptitudinii cadrelor din sistemul public medical din Romania, totul a trecut cu bine! Mulțumesc intregii echipe medicale și tuturor celor care s-au gandit la mine in aceste momente!…

- Prezentatoarea Amalia Enache a dezvaluit, pe contul sau de Facebook, cu cine i s-a intamplat sa fie adeseori confundata. Este vorba despre nimeni alta decat fosta soție a lui Ilie Nastase, Amalia Nastase. Amalia Enache, binecunoscuta prezentatoare de știri de la Pro TV, a dat publicitații o convorbire…

- Ambasada Suediei din București a intrat deja în atmosfera meciului dintre Suedia și România, din preliminariile Euro 2020 - se va disputa sâmbata, de la ora 19:00, postarea de pe Facebook aratând un rezumat al celor mai frumoase goluri reușite de Gica Hagi și Zlatan Ibrahimovic.…

- PSD a anunțat pe Facebook ca, vineri – in ziua protestului anunțat de Ștefan Mandachi – va demara lucrarile la Autostrada Moldova. Ministrul Transporturilor va fi prezent la inceperea lucrarilor pe șantier. Mesajul integral al social-democraților “Autostrada Moldovei…

- Partidul Social Democrat a postat, vineri, pe pagina oficiala de Facebook, un mesaj catre presedintele Klaus Iohannis, dupa publicarea in dezbatere publica a bugetului pe 2019. Potrivit social-democraților, creșterea investițiilor reprezinta principala ținta a bugetului pe anul 2019. "Domeniile prioritare…