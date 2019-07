Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Sanatatii Florian Bodog a declarat joi, pentru AGERPRES, ca niciunul dintre consilierii pe care i a avut la minister nu se afla in situatia de a nu fi prestat activitatea pe care i a trasat o.Procurorii DNA au cerut joi procurorului general interimar al Romaniei sa transmita Senatului…

- Procurorii DNA cer procurorului general interimar al Romaniei sa transmita Senatului o cerere de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, pe care il suspecteaza de posibile fapte de...

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a transmis Senatului cererea DNA de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual, intr-un dosar legat de modul in care acesta a angajat o consiliera in perioada…

- Procurorii DNA cer procurorului general interimar al Romaniei sa transmita Senatului o cerere de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, pe care il suspecteaza de posibile fapte de coruptie legate de modalitatea in care ar fi angajat o consiliera in perioada mandatului sau,…

- Procurorii anticorupție desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni de savarșire a unor fapte asimilate infracțiunilor de corupție privind imprejurarea ca un membru al guvernului a facut demersuri pentru ca o persoana angajata in funcția de consilier personal sa iși incaseze drepturile salariale…

- Procurorii anticorupție desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni de savarșire a unor fapte asimilate infracțiunilor de corupție privind imprejurarea ca un membru al guvernului a facut demersuri pentru ca o persoana angajata in funcția de consilier personal sa iși incaseze drepturile salariale…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat luni, in plenul Senatului, in timp ce incerca sa-și convinga colegii parlamentari sa respinga cererea DNA de ridicare a imunitații sale, ca in cei 30 de ani de cariera politica nu a facut niciodata ”o fapta legala”. ”In cei aproape 30 de ani de cand sunt in politica…

- Comisia juridica a Senatului a aprobat miercuri ridicarea imunitații lui Calin Popescu Tariceanu, in dosarul in care DNA il acuza de luare de mita. Au fost trei voturi pentru ridicarea imunitații, doua impotriva și o abținere. Raportul comisiei juridice va fi trimis plenului Senatului, cel care are…