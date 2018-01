Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a anuntat, sambata, pe pagina sa de Facebook, ca certificatele de medic specialist pentru absolventii stagiilor de pregatire in rezidentiat au fost deja transmise catre Directiile judetene de Sanatate Publica inca de la sfarsitul lunii decembrie.

- Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv GTG 3010, spune ca la 26 de luni de la tragedie, nimeni nu a identificat problemele si nu a luat masurile care ar putea duce la evitarea unei noi ”crime numite Colectiv”. Intr-un mesaj postat pe reteaua de socializare Facebook, Iancu il ia la rost pe ministrul…

- Oficialul guvernamental a confirmat informatia care, pana in cursul dupa-amiezii de vineri, se raspandise pe surse. Si anume ca s-a prezentat la DIICOT. Florian Bodog a dat ochii cu procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitatea Organizata, ca martor in dosarul deschis la…

- "Despre relatia privilegiata a domnului Lucan cu domnul Bodog nu stim de ieri, de astazi. Inteleg ca ar fi si rude, ceva nasi/fini in familie... sper sa aflam cu totii in curand. Decapitarea Corpului de Control (exact asa cum amenintase domnul Lucan) nu venea decat sa confirme ceea ce stiam... ca…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor la DIICOT, in dosarul chirurgului Mihai Lucan. Informatia a fost confirmata de demnitar pe contul sau de Facebook. Initial, Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit…

- Directiile de Sanatate Publica din toata tara verifica de acum, in permanenta, panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate, masura luata dupa ce prin tara au fost postate ilegal afise impotriva vaccinarii. Astfel de actiuni ar putea fi sanctionate cu amenzi cuprinse…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- "O parte dintre noi continua protestele, o parte nu. Sunt medici carora le e frica. Pentru ca li s-a spus ca raman fara contract, ceea ce inseamna ca te duci sa vinzi gogosi in piata, nu numai tu, ci si asistenta. Multi deja si-au depus cereri de emigrari. Daca se va continua acest protest sau nu…

- Sistemul de sanatate s-a confruntat in anul 2017 cu o epidemie de rujeola, cu lipsa vaccinurilor, dar si a unor medicamente. Potrivit unei centralizari a INSP, numarul deceselor cauzate de rujeola a ajuns pe 29 decembrie 2017 la 37, numarul cazurilor de rujeola raportate fiind de 10.279. Producatorii…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Aceștia ar putea fi incadrați in compartimentele cu deficit de personal din direcțiile de sanatate publica. Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a avut joi o intalnire cu reprezentanții absolvenților facultaților de Medicina care au obținut punctaj de promovare la examenul de Rezidențiat, insa nu au…

- Reprezentanții tinerilor medici care au obținut punctaj de promovare la cursurile de rezidențiat intre anii 2015-2017, dar care nu au inca loc ori post, s-au intalnit joi, 28 decembrie a.c., cu Ministrul Sanatații, Florin Bodog. In urma discuțiilor, Bodog a spus ca a cerut sprijin Colegiului Medicilor…

- Senatoarea USR Florina Presada a relatat pe pagina sa de Facebook modul in care senatorii PSD au reactionat cand colegii sai de partid au impartit in sala de plen cartile "Ferma Animalelor" si "1984" de George Orwell. Potrivit acesteia, unii senatori PSD au aruncat cartea pe jos, in timp ce Florian…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a decis demiterea managerului Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", Gilda Popescu, la propunerea Comisiei de control de la MS, pentru nerespectarea...

- De astazi, 6 decembrie 2017, pacienții cu afecțiuni neurologice din Munții Apuseni beneficiaza de tratament la Spitalul din Campeni, din partea dr. Mircea Rusu, și nu vor mai fi nevoiți sa mearga pana la Alba Iulia. Acest tip de servicii se adreseaza și bolnavilor de scleroza multipla, a scris, astazi,…

- „La nivelul Ministerului Sanatatii, s-a infiintat o structura de urgenta, care are rolul de a directiona stocurile identificate de imunoglobulina in unitatile sanitare din tara catre cazurile urgente de imunodeficienta primara, care necesita tratament imediat. Va fi infiintata o linie telefonica…

- Spitalele sunt in mijlocul unei crize fara precedent. Pusi in situatia de a se descurca fara medicamente, medicii ii trimit pe pacienti de la un spital la altul. In tot acest timp, Ministerul Sanatatii da asigurari ca a gasit solutii la problemele din sistem, doar ca asociatiile de pacienti nu mai cred…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a reacționat dur, luni pe contul sau de Facebook, la acuzațiile facute de fostul ministru Vlad Voiculescu, dupa moartea unei paciente cu imunodeficiența primara la spitalul județean...

- Multi romani nu au mai asteptat si au cumparat deja, din farmacii, dozele de vaccin antigripal. Asa ca o buna parte din cele un milion de doze, pentru care statul a platit 11 milioane de lei, ar putea fi distruse, pentru ca nu va mai folosi nimanui. Campania de vaccinare ar fi trebuit sa inceapa…

- 2.200 de flacoane de imunoglobulina au plecat, luni, spre unitatile spitalicesti, dupa ce au fost facute toate verificarile de calitate necesare. Anuntul a fost facut de ministrul Sanatatii, Florian Bodog, pe pagina sa de Facebook si vine la scurt timp dupa ce o pacienta din Alba a decedat pentru ca…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, sustine ca 2.200 flacoane de Pentaglobin au fost trimise in tara, precizand ca problemele privind imunoglobulina au aparut anul trecut, cand ministerul era condus de Vlad Voiculescu, numindu-l pe acesta „ministrul Facebook”. Declaratia vine, luni, dupa ce o femeie…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a reacționat dur luni dupa ce fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a anunțat sambata intr-o postare pe Facebook ca o femeie a murit la spitalul Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobuline si ca nu este singurul caz grav, sustinand ca ministerul cunostea…

- Ministerul Sanatatii mai spune ca a transmis catre furnizorul de vaccin antigripal cantitatile de doze repartizate fiecarei directii de sanatate publica, iar de saptamana viitoare furnizorul va incepe livrarea in teritoriu. Directiile de sanatate publica vor primi cantitatile de vaccin solicitate,…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, despre scandalul de la rezidențiat. Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi, 23 noiembrie, ca nu au existat derapaje in ceea ce privește notarea sau procedura la examenul de rezidențiat desfașurat duminica trecuta, pe 19 noiembrie. El a spus ca s-a respectat…

- „In sesiunea din 2017, absolventii universitatilor de medicina, medicina dentara si farmacie vor putea concura pe un numar de 3.565 locuri si posturi pentru medicina, 258 locuri pentru medicina dentara si 136 locuri si posturipentru farmacie”, potrivit Ministerului Sanatatii (MS). Conform…

- Conform sursei citate, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, s-a intalnit miercuri cu asociatiile de pacienti si cei mai importanti producatori de imunoglobulina. In timpul intalnirii, s-a stabilit o strategie comuna in ceea ce priveste aprovizionarea cu imunoglobulina a pietei din Romania,…

- Primele doze de imunoglobulina vor ajunge in aceasta luna la pacienți, l-au asigurat, miercuri, producatorii pe ministrul Sanatații, Florian Bodog, in cadrul unei intalniri la care au participat și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți.Citeste si: Ministrul Apararii, anunt de PROPORTII…

- Fostul si actualul ministru al Sanatații se contreaza pe tema raportului Colectiv. Dupa ce ministerul Sanatații a precizat ca nu are o astfel de analiza și l-a acuzat pe Vlad Voiculescu ca a plecat din instituție fara a preda mai multe documente, fostul ministru in acuza pe Florian Bodog de ingroparea…

- Pentru a susține campania de vaccinare antigripala, ministrul Sanatații, prezent la Forumul Național Pro Imunizare, s-a vaccinat. Potrivit ministerului, campania gratuita de imunizare poate incepe pentru persoanele cu risc ridicat de imbolnavire, avand in vedere ca primele 19.000 de doze au ajung in…

- Ministrul Sanatatii Florin Bodog si viceprim-ministrul Marcel Ciolacu s-au vaccinat antigripal miercuri, la Forumul Pro-Imunizare, care are loc la Palatul Parlamentului, pentru a da un exemplu si pentru a-i indemna pe parinti sa-si vaccineze copiii. „Vorbim de vaccinurile din schema obligatorie…

- Legea vaccinarii | Bodog: Normele vor fi gata mai devreme. Nu asteptam ca legea sa-si faca parcursul Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, miercuri, ca cei care au lucrat la legea vaccinarii pregatesc deja normele de aplicare care instituie obligativitatea respectarii listei de vaccinuri la…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, precizeaza ca medicii rezidenți vor incasa bursele de rezidențiat pana la intrarea in vigoare a creșterilor salariale. Adica, pana la 1 martie 2018. Dupa aceasta date, bursele nu se mai platesc, in contextul in care „salariile de baza ale medicilor rezidenți vor crește…

- Incepand de anul viitor, medicii rezidenti vor beneficia de cresteri salariale semnificative si vor incasa bursele de rezidentiat, pana la intrarea in vigoare a cresterilor salariale, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Sanatatii. 0 0 0 0 0 0 Astfel, medicii rezidenti,…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat joi, la Parlament, ca salariile personalului medical nu vor scadea, ci se vor majora. "Salariile nu scad. Din contra, salariile cresc. Exista insa anumite voci care sustin ca din cauza faptului ca nu se vor acorda sporurile la cuantumul maxim,…

- Potrivit datelor centralizate la Serviciul de Supraveghere si Control Bolilor Transmisibile din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Brasov, a fost raportat, pe baza simptomelor, primul bolnav de gripa din acest sezon. Barbatul, cu varsta cuprinsa intre 50 si 64 de ani, a fost internat in spital…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a inceput monitorizarea virozelor respiratorii inregistrate in județ, odata cu debutul sezonului rece. Astfel, potrivit dr. Marina Maiorov, din cadrul DSP Vrancea, in cea de-a doua saptamana de raportare a virozelor respiratorii in județul Vrancea, nu…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a informat, luni, ca în prezent se lucreaza la studiile de fezabilitate pentru construcția în București a doua noi centre destinate marilor arși, iar pâna la finele anului vor fi livrate o parte din echipamentele destinate centrelor din Timișoara…

- Prof. dr. Florian BODOG, ministrul Sanatatii s a intalnit, in aceasta dimineata, cu reprezentantii Federatiei Asociatiilor Diabeticilor din Romania si cu parintii copiilor afectati de diabet zaharat. Ministrul Sanatatii a raspuns invitatiei de a participa la o discutie despre impactul acestei afectiuni…

- Motiunea simpla intitulata “PSD dauneaza grav sanatatii” a fost supusa miercuri votului in plenul Camerei Deputatilor fiind respinsa. Advertisement UPDATE 12.24: Motiunea intitulata “PSD dauneaza grav sanatatii”, semnata de 102 parlamentari ai PNL, USR si PMP, a fost respinsa miercuri de deputati. Motiunea…

- Prezent la dezbaterea motiunii simple, marti, in Camera Deputatilor, ministrul Florian Bodog a sustinut ca sistemul de sanatate romanesc ar fi fost departe daca fiecare dintre cei care au detinut acest portofoliu, indiferent de culoarea politica, ar fi facut un pas catre interesul pacientilor.…