Bodea nu-i bun de primar nici pe Facebook Activitatea cea mai intensa a deputatului liberal Marius Bodea s-a mutat pe Facebook. De aceasta data a postat un filmuleț prin care vrea sa arate cetațenilor orașului ca este un bun gospdar și a trecut la lopata. Postarea a primit titlul de “Astazi am imbinat utilul cu lopata și am deszapezit stația de autobuz din Frumoasa (strada Libertații). Fapte și vorbe!”, a scris Bodea pe pagina sa de Facebook. Imbracat intr-o ținuta lejera, de ieșit in oraș, cu haine de firma, Marius Bodea și-a ales o stație de autobuz pentru a face o filmare “pe cinste”. S-a așezat in fața camerei și a inceput sa explice… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

