BOCITOARELE DIN PNL Mai tineti minte de cand Guvernarea PSD-ALDE nu mai are bani de pensii si salarii si vom muri toti de foame si plini de bube pentru ca si spitalele se prabusesc in mizerie? Va spunem noi, daca e sa ne luam dupa alarmistii de serviciu de la PNL, instruiti de Iohannis, inca de la inceputul mandatului.Ei, uite ca a trecut atata timp si problemele clamate de corul bocitoarelor nu apar inca.pensiile si salariile se platesc, colapsul guitat de penelisti inca nu se face simtit. Ar fi un bun motiv ca latraii sa cante pe la alte mese, cum spune romanul, dar ti-ai gasit.Saptamanal apare cate-o baba stirba… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

