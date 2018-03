Bocasoft si Clico Romania colaboreaza pentru servicii de consultanta si training in domeniul GDPR

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 29 martie 2018 I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relatiile si cooperarea intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe de o…

- Facebook a anuntat miercuri ca ia ”masuri suplimentare” in vederea unei mai bune protejari a datelor persoanle ale utilizatorilor sai - o noua tentativa a puternicei retele de socializare, cu doua milioane de utilizatori, de a iesi din scandalul Cambridge Analytica, relateaza AFP.

- Autoritatea pentru Protecția Datelor se spala pe maini in scandalul Facebook – Cambridge Analytica și spune ca nu are competențe sa verifice daca utilizatorii din țara noastra sunt afectați de scurgerea de informații sau daca astfel de practici inca mai exista, iar datele oamenilor sunt sifonate ilegal.…

- Din 25 mai 2018 va intra in vigoare Regulamentul general privind datele personale (GDPR), legislație europeana care obliga toate companiile care prelucreaza date cu caracter personal sa se conformeze la noile reguli mult mai stricte. Printre noile reglementari se regasesc: dreptul la portabilitatea…

- Presiunile asupra Facebook cresc in Europa din cauza scandalului Cambridge Analytica, compania americana fiind somata sa dea explicații despre datele europenilor care au ajuns la dezvoltatori și despre ce poate face compania pentru ca situațiile grave sa nu se mai repete. In plus, tot mai multe voci…

- Comisia Federala pentru Comert a SUA (FTC) a confirmat luni ca investigheaza reteaua de socializare Facebook cu privire la respectarea de catre aceasta a practicilor privind confidentialitatea datelor, in urma scandalului ce a scos la iveala faptul ca datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori…

- Dupa recentul scandal în care sunt implicate companiile Facebook si Cambridge Analytica, un nou studiu arata cât sunt de valoroase, de fapt, datele noaste personale.Astfel, pe "dark web" (internetul ascuns, folosit de gruparile de infractori), parola si numele de user…

- Universitatea din Craiova (UCv), Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), Asociația de Acreditare din Romania (RENAR) și Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) organizeaza, astazi, de la ora 12.00, Conferința Regionala SV-Oltenia „Noile…

- Facebook a pierdut atat la nivel de imagine, cat și evaluare pe bursa in scandalul pornit de la Cambridge Analytica. Dezvaluirile au ajuns și la PSD. Cambridge Analytica e compania care ar fi folosit informații colectate de pe Facebook in campanii electorale. Datele au ajutat compania sa livreze reclame…

- "Cand m-am angajat nu mi-am dat seama ... el (Dan) tocmai fusese gasit mort in camera sa de hotel. De aceea aveau un post liber", a spus Wylie, potrivit publicatiei kenyene citate de HotNews. Wylie a refuzat sa spuna cum a murit romanul: "Nu pot afirma ca a fost ucis. A murit in camera sa…

- Tim Berners-Lee, fondatorul World Wide Web-ului, apreciaza ca ne aflam intr-un moment important pentru viitorul Internetului si spune ca utilizatorii ar trebui sa se implice mai mult in modelarea acestuia. "Problemele pe care le vedem astazi sunt erori in sistem. (...) Erorile pot cauza pagube,…

- Justitia britanica a autorizat vineri oficiul însarcinat cu protectia datelor cu caracter personal sa perchezitioneze serverele Cambridge Analytica, societate acuzata ca ar fi obtinut datele a milioane de utilizatori ai retelei Facebook fara

- Scandalul dintre ”Cambridge Analytica” și ”Facebook” a determinat numeroși utilizatori ai rețelei de socializare sa-și inchida conturile. Totuși, nu trebuie sa iei aceasta masura drastica pentru a-ți proteja datele, intrucat poți opta pentru cateva trucuri ce te pot ajuta sa ai grija de informațiile…

- Daca veti cauta cu atentie printre stirile publicate de Google despre Cambridge Analityca, veti gasi doua abordari. Veti descoperi o separare neta intre unu, tonul respectuos-magulitor cu care jurnalistii de varii publicatii scriau pana in urma cu o saptamana despre compania care, miracol!, izbutea…

- Grupul britanic Massive Attack si-a închis pagina de Facebook, miercuri, în contextul scandalului generat de Cambridge Analytica, societate care a fost acuzata ca a cules - în mod ilegal - datele a 50 de milioane de utilizatori ai platformei de

- Mark Zuckerberg s-a adresat utilizatorilor de Facebook pentru prima oara de la pornirea scandalului Cambridge Analytica, intr-o postare publica pe pagina personala de Facebook. Mark Zuckerberg a anunțat schimbari majore pentru Facebook, astfel incat situațiile de acest gen sa nu se mai repete, totul…

- Facebook este investigata in Statele Unite de Comisia Federala pentru Comert (FTC) si sase comisii importante din Congres in legatura cu modul in care datele personale a 50 de milioane de utilizatori au fost obtinute de firma de analiza a datelor Cambridge Analytica, care a contribuit la alegerea…

- Un moldovean se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Alexandr Kogan ar fi ajutat firma de analiza Cambridge Analytica sa colecteze ilegal datele personale a 50 de mii de utilizatori.

- Moldoveanul Alexandr Kogan se numara printre persoanele care ar fi provocat scandalul legat de reteaua de socializare Facebook. Pare sa fie personajul-cheie al acestui scandal. Potrivit The Observer, Aleksandr Kogan, avea legaturi cu universitatea de stat din Sankt Petersburg implicit cu Kremlinul.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri, intrebat fiind daca PSD a beneficiat de serviciile firmei Cambridge Analytica, acuzata ca a folosit ilegal datele utilizatorilor Facebook, ca nu este vorba despre PSD, ci a inteles ca in alta parte. "Nici vorba la PSD. Nici vorba. Asta…

- Cambridge Analytica, firma care se afla in centrul unui scandal internațional legat de furtul de date, a incercat sa lucreze și in Romania. Unul dintre șefii firmei a contactat un consultant britanic pe care dorea sa il angajeze ca sa faca parte din echipa de consultanța a PSD. Cambridge Analytica,…

- Aleksandr Kogan, un cercetator ruso-american nascut in Republica Moldova si care este acuzat ca ar fi ajutat la colectarea datelor a peste 50 de milioane de persoane, sustine ca este folosit drept "tap ispatitor" de companiile Facebook si Cambridge Analytica, informeaza site-ul Politico.eu.

- Aleksandr Kogan, cercetatorul nascut in R Moldova si celebru pentru ca a creat aplicatia psihologica prin care Cambridge Analytica a extras ilegal date despre 50 de milioane de useri, a declarat pentru BBC ca este invinuit pe nedrept. "Cred ca sunt folosit ca tap ispasitor atat de catre Cambridge Analytica…

- Cofondatorul WhatsApp ii indeamna pe utilizatori sa iși ștearga conturile de Facebook. Indemnul vine la doar cateva zile dupa dezvaluirile legate de Cambridge Analytica. Cofondatorul WhatsApp, Brian Acton, intr-o postare pe Twitter, ii indeamna pe utilizatori sa renunțe la conturile de Facebook. Acton…

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a…

- Gestul firmei de consultare politica Cambridge Analytica, care a accesat date de la 50 de milioane de utilizatori Facebook in timpul campaniei prezidentiale americane din 2016 fara permisiunea companiei si a folosit aceste date pentru publicarea anunturilor politice foarte bine redirectionate pe reteaua…

- Facebook se afla in centrul unui scandal care pare sa se amplifice, dupa ce compania Cambridge Analytica a fost acuzata ca a folosit fara consimtamint datele a 50 de milioane de utilizatori ai retelei sociale pentru a elabora un soft care sa prezica si sa influenteze votul alegatorilor. Datele ar fi…

- Comisia Europeana cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale aparținand unor milioane de utilizatori ai rețelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica. ”Ingrozitor, daca se va confirma. Datele personale a 50 de milioane de…

- Comisia Europeana (CE) cere ”clarificari” de la Facebook dupa dezvaluiri cu privire la exploatarea unor date personale apartinand unor milioane de utilizatori ai retelei de socializare de catre compania Cambridge Analytica, implicata in campania electorala a lui Donald Trump, relateaza AFP, potrivit…

- Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat Facebook printr-un mesaj pe Twitter, dupa ce gigantul a suspendat Cambridge Analytica, o firma specializata in analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit precum si campania prezidentiala a lui Donald Trump.Lovitura pentru mii de romani:…

- Cercetatorii de la Universitatea din Washington, Microsoft si Twist Bioscience au stocat cu succes doua melodii, ”Smoke on the Water” (de Deep Purple) si ”Tutu” (de Miles Davis), intr-o secventa de ADN care poate fi decodata si descarcata...

- Asociatia Colegiul Pacientilor ii cere primarului din Giurgiu sa scoata de pe internet lista cu afectiunile medicale de care sufera asistatii sociali. „Primaria din Giurgiu incalca legea prin acest demers”, atrage atentia organizatia, care a sesizat Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, s-a intalnit cu președintele companiei Lockheed Martin, companie americana și constructor aerospațial de prim rang, specializata in domeniul militar, al securitații și al tehnologiilor avansate.

- Reteaua americana "trebuie sa inceteze sa urmareasca si sa inregistreze utilizarea internetului de catre persoane care navigheaza din Belgia, pana cand el se va conforma legislatiei belgiene privind viata privata", a decis tribunalul flamand de prima instanta de la Bruxelles, intr-un comunicat ce…

- Desemnarea unui responsabil cu protectia datelor (DPO) este obligatorie in sectorul public, in timp ce, in mediul privat, vorbim despre o recomandare - a explicat pentru Agerpres, Oana Luisa Dumitru, sef Birou Relatii Internationale in Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter…

- Desemnarea unui responsabil cu protectia datelor (DPO) este obligatorie in sectorul public, in timp ce, in mediul privat, vorbim despre o recomandare, obligativitatea fiind valabila numai in cazul operatorilor care prelucreaza date la scara larga, a declarat, vineri, in cadrul evenimentului de lansare…

- ♦ Noua legislatie europeana privind protectia datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation-GDPR) va intra in vigoare fara nicio zi intarziere. Autoritatea din Romania are inca de lucru la legislatie si nu a primit inca mai multi oameni, dar isi va face treaba. …

- In cazul in care cetatenii vor constata ca operatorii de date personale nu le respecta drepturilor conferite de Noul Regulament General privind Protectia Datelor ce va inta in vigoare din 25 mai 2018, vor putea depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere, transmite Mediafax . Incepand…

- In cazul in care cetatenii vor constata ca operatorii de date personale nu le respecta drepturilor conferite de Noul Regulament General privind Protectia Datelor ce va inta in vigoare din 25 mai 2018, vor putea depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere.

- Reteaua de socializare, criticata frecvent pentru felul in care foloseste datele utilizatorilor, a comunicat pentru AFP ca a pus la punct, la sediul sau social european de la Dublin, o echipa ampla, formata din experti, designeri si juristi, pentru a se pregati pentru intrarea in vigoare a acestei…

- Numarul plangerilor inregistrate la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a crescut la peste 3.700 in 2017 fata de 2.300 in 2016, a declarat vineri Alina Savoiu, sef al Biroului Juridic si Comunicare din cadrul ANSPDCP. "In 2017 am avut…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere. Cu aceasta ocazie iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant, pe Facebook. Vezi si Principele Nicolae si Alina Binder, iubita lui, au iesit la plimbare prin Herastrau FOTO "Astazi,…

- Pe data de 28 ianuarie 2018, se aniverseaza Ziua Europeana a Protectiei Datelor, care marcheaza implinirea a 37 de ani de la semnarea, la Strasbourg in anul 1981, a Conventiei 108 pentru protectia persoanelor referitor la prelucrarea automatizata a datelor cu caracter personal - primul instrument legal…

