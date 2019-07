Stiri pe aceeasi tema

- "Este inceputul procesului, dar sunt extrem de nemulțumit de firmele de salubritate. Au primit amenzi de cate 20.000 de lei fiecare și au avut termen 2 saptamani ca sa reglementeze situația. Urmeaza noi controale și vor primi ame

- Avand in vedere faptul ca in Romania trebuie sa creasca gradul de colectare selectiva pentru a reduce cantitațile de deșeuri municipale eliminate prin depozitare, Garda Naționala de Mediu reamintește instituțiilor publice ca au obligația sa respecte prevederile Legii 132/2010 privind colectarea selectiva…

- La Cluj-Napoca incepe de luni, 1 iulie, colectarea selectiva a deseurilor pe patru fractii, respectiv plastic/metal, hartie/carton, sticla, deseuri reziduale/amestecate/menajere, la fel ca in vestul Europei. Primarul localitatii, Emil Boc, a anuntat ca ridicarea deseurilor se va face cu masini…

- De luni, 1 iulie 2019, clujenii vor fi nevoiți sa colecteze selectiv deșeurile pe patru fracții: plastic/metal, hârtie/carton, sticla, deșeuri reziduale/amestecate/menajere. Ce trebuie sa știe clujenii despre colectarea selectiva? Colectarea selectiva a deșeurilor de la asociații…

- Potrivit declarațiilor oficialitaților locale și județene, de la 1 iulie 2019, clujenii sunt obligați sa colecteze selectiv. Firmele de salubritate vor cântari gunoaiele produse de populație iar cetațenii vor plati în funcție de cantitatea de gunoi produsa. Sistemul gândit de autoritațile…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș și Retim Ecologic Service SA desfașoara in perioada 30 Mai – 12 Iunie 2019, un concurs județean pentru clasele I-IV și V-VIII de conștientizare a modului in care se face colectarea selectiva a deșeurilor denumit ,,COLECTAM SELECTIV IN FAMILIE!” Concursul…

- 210 statii MOL au devenit puncte de colectare selectiva a deseurilor electrice (DEEE) ・ MOL Romania a devenit Suporter al Patrulei de Reciclare pentru colectarea bateriilor uzate și a deșeurilor electrice mici ・ MOL Romania a creat puncte de colectare a bateriilor uzate și deșeurilor electrice mici…

- Cu probleme mari in privința siguranței pentru mediu a gropilor de gunoi și, pe zi ce trece, sufocata de pet-uri, Romania face doar pași de melc in ceea ce privește colectiva selectiva a gunoiului.