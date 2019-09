Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Camera Taximetriștilor din judetul Cluj și Asociatia de Monitorizare Taxi Transilvania au emis un comunicat de presa referitor la noile reglementrari ale serviciului de transport in regim de taxi, propus de Primaria Cluj-Napoca.Astfel, taximetriștii clujeni susțin ca noile reglementari sunt…

- Un echipaj din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus a oprit vineri pentru control pe raza localitații, motociclul neinmatriculat sau inregistrat condus de un localnic de 41 de ani, care nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Barbatul a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest,…

- In primele sase luni ale acestui an, polițiștii rutieri din Caraș-Severin au organizat 29 de acțiuni pe linia folosirii telefonului mobil la volan, in urma carora au aplicat 168 sancțiuni contravenționale. Iar fenomenul este unul de amploare nationala, schimbarile legislative fiind impuse…

- Un sofer fara permis s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins circuland cu o viteza de 115 km/h in interiorul municipiului Campulung Moldovenesc. In noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 03.30, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control…

- Bucurestiul ar putea avea vignieta speciala. Edilul capitalei, Gabriela Firea, vrea ca incepand cu anul 2020 toate masinile care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov sa plateasca o taxa de circulatie prin oras, iar centrul capitalei ar ptea fi circulat doar de autoturisme nepoluante.

- Rasturnare de situatie privind modificarile din Codul Rutier. CCR a decis astazi! Politia Rutiera are din nou voie sa faca asta. Cei care nu respecta aceste reguli vor fi amendati drastic. Curtea Constituționala a respins miercuri, pentru a doua oara, modificarea Codului rutier prin care Poliției ii…

- In urma unei acțiuni desfașurate pe raza localitații Madaras. cinci certificate de inmatriculare au fost ridicate de polițiști ieri. La data de 9 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Ardud, au desfașurat activitați pentru prevenirea accidentelor rutiere și depistarea autovehiculelor care…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, joi, o acțiune pentru prevenirea, combaterea și depistarea autorilor unor furturi din locuințe.”La data de 4 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Campia Turzii, cu sprijinul polițiștilor de ordine publica și al criminaliștilor din cadrul Poliției…