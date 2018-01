Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier, Emil Boc, va fi citat cu mandat de aducere de procurorii DIICOT. Motivul?- Acesta ar fi trebuit sa se prezinte, ca martor, la sediul DIICOT pentru audieri in dosarul medicului Mihai Lucan . Primarul Clujului era asteptat la ora 9.30, insa nu s-a prezentat, susțin jurnaliștrii Antena3.

- Fostul premier va fi audiat dupa ce deputatul USR Emanuel Ungureanu l-a acuzat ca ar fi intervenit si l-ar fi ajutat pe profesorul Lucan sa-si deschida o clinica. „El nu putea sa fac Lukmed fara domnul Boc. Domnul Boc a fost operat de profesorulul Lucan si la clinica de stat, si la clinica…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor, a spus ieri, la iesirea de la DIICOT, ca a facut plangere penala impotriva lui Emil Boc, care l-ar fi sustinut pe...

- Florian Bodog, despre acuzațiile lui Emanuel Ungureanu. Ministrul Sanatații a declarat ca afirmații facute de parlamentarul USR Emanuel Ungureanu sunt „absolut nereale”. Mai mult, Bodog susține ca toate controalele Ministerului Sanatații la Institutul de transplant renal de la Cluj au fost realizate…

- Primarul Clujului, Emil Boc, a declarat, pentru Digi24.ro, ca nu a beneficiat de tratament preferential cand a fost tratat de medicul urolog Mihai Lucan. Reactia sa vine ca urmare a acuzatiilor aduse azi, 3 ianuarie, de deputatul Emanuel Ungureanu la iesirea de la DIICOT Bucuresti.

- „Domnul deputat bate campii“. Este prima declaratie a ministrului Sanatatii, Florian Bodog, dupa afirmatiile facute miercuri, la DIICOT, de parlamentarul USR Emanuel Ungureanu. Deputatul a sustinut ca in dosarul medicului Mihai Lucan este implicat si actualul ministru al Sanatatii, care l-a ajutat…

- Emanuel Ungureanu, denunțatorul in cazul medicului Mihai Lucan, a precizat ca a cerut procurorilor sa fie anchetat primarul Emil Boc dar și fostul primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Funar. Ungureanu a mai spus și ca medicul Lucan “lua mita și din aer”. Emanuel Ungureanu, deputat și denunțator…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, acesta a facut o serie de acuzații foarte dure, la adresa a numeroase personalitați.„Fac un apel la procurorul general al Romaniei sa se uite foarte bine…

- Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisie de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit dosarul doctorului Mihai Lucan, l-a criticat dur pe Alexandru Arsinel, actorul care ii luase apararea lui Lucan.

- "Am luat bani din banca și am pus in plicul domnului profesor patru mii de lei." Este marturia unei mame al carei copil a fost pacientul medicului Mihai Lucan. Intr-un interviu acordat DIGI24, femeia a lansat acuzatii dure la adresa celebrului medic: doctorul nu ar fi vrut sa ii trateze copilul fara…

- In cererea de arestare preventiva a lui Mihai Lucan, acuzat de delapidarea cu peste un milion de euro a Institutului Clinic de Transplant si Urologie Cluj, DIICOT vorbeste despre incercarea de blocare a anchetei, sustragerea unor bani si bijuterii, modalitatile de „capusare” a ICUTR si despre pedeapsa…

- Dezvaluirile despre cum se respecta regulile privind transplantul in Romania scot la iveala o lume paralela creata de smecheri din sistem, fie ca sunt vedete, fie ca sunt oameni influenti din sistem sau simpli oameni cu foarte multi bani. Oamenii de rand nu au loc in agenda medicilor chirurgi, iar dezvaluirile…

- Vlad Voiculescu, fost ministru al Sanatatii, sustine ca politicieni si oameni cu influenta au stiut si au profitat de serviciile preferentiale ale medicului Mihai Lucan, printre care actorul Alexandru Arsinel si fostul deputat Victor...

- Dosarul medicului Mihai Lucan, acuzat de delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, a pornit de la plangerile lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului. Acesta a lucrat aici timp de un de zile ca asistent social clinician. Intr-un interviu acordat…

- Procurorii au descoperit asupra medicului Mihai Lucan un jurnal, in care acesta avea notat ca fosta sa avocata trebuie sa faca, pentru a-l proteja, un sistem relational format din procurori, judecatori si angajati SRI. Agenda a fost gasita in seara in care doctorul a fost audiat la sediul DIICOT. Aceasta…

- Dosarul lui Mihai Lucan, medicul acuzat de delapidarea Institutului Urologic si de Transplant Renal Cluj, a pornit de la plangerile lui Emanuel Ungureanu, fost angajat al Institutului, care avea printre atributii convingerea familiilor persoanelor aflate in moarte cerebrala sa doneze organele pentru…

- Vin noi informatii legate de profesorul Mihai Lucan, cercetat de procurorii DIICOT pentru delapidare. In timp ce se afla la audieri, anchetatorii au gasit asupra renumitului urolog un jurnal cu probe extrem de importante. Un jurnal care demonstra ca medicul stia inca din luna iulie ca procurorii DIICOT…

- Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar intr-un dosar de delapidare, al carui prejudiciu este de peste un milion de euro. Procurorii DIICOT il acuza pe medic de „capusarea" Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal, pe care l-a condus timp de aproape un deceniu, in favoarea clinicii…

- Renumitul profesor doctor Mihai Lucan ar fi incercat sa opreasca investigatiile DIICOT. Ar fi vrut sa ascunda banii despre care se suspecteaza ca au fost obtinuti ilegal si sa se razbune pe colegii care-i stateau in cale, indiferent de consecinte. Informatiile apar in referatul prin care s-a propus…

- Pe lânga premierele medicale înregistrate la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca, înfiintat în anul 2000 de medicul Mihai Lucan, activitatea desfasurata a cuprins si o serie de ilegalitati care au iesit la iveala odata cu ancheta DIICOT, aflata…

- Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) afirma ca au luat act cu surprindere de raspunsul ministrului Sanatatii cu privire la suplimentarea de buget si de raspunsul CNAS legat de discutiile asupra contractului-cadru, aratand…

- Dan Emil Fofiu Sanpetreanu si Sanda Rodica Baciu, director administrativ, respectiv, director economic in cadrul Institutului de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, au fost retinuti joi dimineata de procurorii DIICOT, in dosarul in care au fost efectuate perchezitii la clinica privata a chirurgului…

- Doi directori ai Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj au fost retinuti pana acum in dosarul care este implicat si medicul Mihai Lucan, insa audierile continua, mai ales ca medicul inca nu a sosit la sediul DIICOT, au declarat surse judiciare.Conform surselor citate, este…

- Audieri maraton noaptea trecuta la sediul DIICOT din Capitala in dosarul in care profesorul Mihai Lucan este acuzat ca a delapidat un milion de lei din Institutul de Urologie din Cluj. In cursul diminetii, celebrul medic care l-a operat pe Emil Boc, Ion Iliescu si Alexandru Arsinel, va fi adus la Bucuresti. Politistii…

- Cinci perchezitii au loc, miercuri dimineata, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate, prejudiciul depasind 5 milioane de lei, anunța DIICOT. Printre cei vizati este si medicul Mihai Lucan. Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, ai Directiei de Investigatii…

- Percheziții DIICOT la medicul urolog Mihai Lucan. Procurorii DIICOT au efectuat percheziții in aceasta dimineața, injurul orei 06.15, la mai multe locuinte si o clinica din Cluj-Napoca. NCN TV Cluj-Napoca precizeaza ca descinderile il vizeaza pe celbrul medic urolog Mihai Lucan, care este suspect intr-un…

- Un medic ginecolog din Timisoara este cercetat penal pentru luare de mita, dupa ce a fost prins de anchetatori cand primea 450 de lei de la o pacienta pentru a-i face o inrerupere de sarcina. Potrivit unui comunicat de presa al Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Timis,…

- Fostul președinte al PDL Vasile Blaga a fost achitat in dosarul finanțarii ilegale a campaniei electorale democrat-liberale, in care era acuzat de trafic de influența și ca ar fi primit mita, prin interpuși, 700.000 de euro de la ex-primarul Gheorghe Ștefan din Piatra Neamț. Decizia este in prima instanța…

- Situatie inedita in aceasta dimineata! DIICOT Caras Severin a descins intr-o sala de judecata, unde se judecau dosare de insolventa. De acolo au fost ridicati 7 suspecti, printre care un avocat, un executor judecatoresc si mai multi administratori judiciari. Iar lista acuzatiilor este lunga: constituirea…

- Potrivit unui comunicat al DIICOT, Lucica Adriana Simandan a fost initial retinuta pentru 24 de ore, Tribunalul Brasov dispunand, miercuri, masura preventiva a controlului judiciar. "In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca, incepand cu anul 2012, inculpata (...), membru al echipelor de…

- Procurorii anticoruptie din Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Dumitru Comastoc, fost sef al Serviciului Dezvoltare din cadrul SC Hidroelectrica SA – Sucursala Hidrocentrale Bistrița, pe care ikl acuza de luare de mita. In rechizitoriul intocmit, procurorii DNA sustin…

- Adriean Videanu și Emil Boc sunt așteptați astazi la Tribunalul București pentru a fi audiați in dosarul lui Vasile Blaga in care este acuzat de trafic de influenta in legatura cu finantarea ilegala a Partidului Democrat Liberat, intre 2011 si 2012. Procurorii il acuza pe Blaga ca ar fi primit 700.000…