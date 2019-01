Stiri pe aceeasi tema

- Boboteaza sau Botezul Domnului, cunoscuta si sub denumirile "Aratarea Domnului" si "Epifania", este celebrata de crestini pe 6 ianuarie, iar, pe langa sfintirea apei, include si o serie de obiceiuri si traditii - fetele isi viseaza ursitul, iar barbatii scot crucea din apa.

- Creștinii așteapta prima mare sarbatoare din noul an: Boboteaza. In orase au inceput pregatiri la marile catedrale pentru sfintirea apei de duminica, in timp ce, la sate, preotii respecta obiceiul stravechi: colinda ulitele si intra in casele oamenilor pentru a vesti Botezul Domnului.

- Craciunul este sarbatorit astazi pe tot globul, cu obiceiuri care mai de care mai trasnite sau induiosatoare. La Casa Alba, Donald Trump si sotia sa, Melania au primit telefoane de la copiii care doreau sa afle cand vine Mosul cu daruri.

- Ajunul Craciunului, in tradiția populara, este sarbatoarea de sfarșit de an patronata de moș Ajun. Despre moș Ajun se spune ca ar fi fost frate geaman cu moș Craciun, deoarece seamana intre ei ca doua picaturi de apa. Totodata, se știe despre moș Ajun ca ar fi fost ultimul dintre apostoli. De asemenea,…

- Fl. Tanasescu Nu avem nicio rezerva in a scrie ca preotul de la Parohia Apostolache – Adrian Gabriel Enescu, știe ce presupune “Show must go on!”. Suntem siguri ca directorul Scolii Gimnaziale din localitate, Simion Pelmuș, are cunoștințe și in domeniul rockului, nu numai al muzicii populare sau al…

- Sambata, la Constanta a avut loc Festivalul de Arta Culinara Turceasca, "Bucataria turceasca imbogateste spatiul multicultural dobrogeanldquo;. Evenimentul, aflat la a XIII a editie, a fost organizat de Uniunea Democrata Turca din Romania, prin intermediul Comisiei de femei, si s a desfasurat la Terasa…