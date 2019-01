Boboteaza este sarbatorita pe 6 ianuarie si, impreuna cu ziua Sfantului Ioan Botezatorul, praznuit pe 7 ianuarie, marcheaza finalul perioadei de 12 zile a sarbatorilor de iarna, care incep in Ajunul Craciunului. De Boboteaza si de Sfantul Ioan se colinda, se fac farmece, se prezice viitorul in noul an, fetele pun busuioc sub perna ca sa isi viseze ursitul, iar barbatii se intrec inot pentru a scoate crucea aruncata de preot in apa.