Boboteaza, lumină și revărsare de har Sarbatoarea Botezului Domnului sau Boboteaza este pregatita din ajun. Ajunul Bobotezei, 5 ianuarie, este o zi de asceza, o zi de post, o zi de inalțare spirituala. „Iata Mielul lui Dumnezeu, Cel ce va ridica pacatul lumii.” Si, iesind Iisus din apa Iordanului, „cerurile s-au deschis si Duhul lui Dumnezeu s-a varsat pogorandu-se ca un porumbel si venind peste El. Si glas din ceruri zicand: Acesta este Fiul Meu cel iubit intru care am binevoit”. Sunt cuvintele Sfantului Ioan Botezatorul scrise in Evanghelie, ce povestesc Botezul lui Iisus, celebrat de Biserica Ortodoxa in 6 ianuarie. Epifania sau… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inchipuiti-va mai limpede ce a savarsit Domnul pentru noi, si veti vedea cat de firesc e sa strigam asa acum. Ca sa ne fie mai usor, sa luam exemplul urmator: Unui om inchis in temnita si ferecat in lanturi, imparatul i-a fagaduit libertatea… Intemnitatul astepta o zi, doua, asteapta luni si ...

- Ce rugaciune ar trebui sa spun ca sa fac pe cineva sa ma iubeasca a fost prima intrebare pe care acesta a extras-o dintr-un bol. "E faina intrebarea. Doamne miluiește! Doamne miluiește, ai mila!", a spus parintele Necula. De multe ori, cand ma simt rau, bunica imi canta de deochi. Ce credeți…

- In ultima zi de Craciun, pe 27 decembrie, este praznuit Sfantul Apostol Stefan, cel dintai martir al Bisericii lui Hristos. Acesta era iudeu de neam, din semintia lui Avraam. Marindu se numarul crestinilor dupa intemeierea Bisericii si crescand numarul cererilor pentru diverse slujiri ale Apostolilor,…

- Intr-un interviu acordat DC News, Corina Bacanu a vorbit despre cazul care a starnit un val de revolta in mediul online, dar și despre proteste, discriminare și politica. Spui ca nu esti jurnalist, ci copywriter, iar blogul este sufrageria ta. Ce se afla in spatele sufrageriei? In sufrageria…

- 'Vedem ca cei trei magi de la Rasarit au adus daruri lui Iisus. Regele din tara lui il prigonea, dar au venit din departare regi straini, care i s-au inchinat Lui si i-au adus daruri. De aici am invatat si noi sa oferim daruri Bisericii lui Hristos. Si anume care sunt darurile pe care le oferim noi?…

- "Vedem ca cei trei magi de la Rasarit au adus daruri lui Iisus. Regele din tara lui il prigonea, dar au venit din departare regi straini, care i s-au inchinat lui si i-au adus daruri. De aici am invatat si noi sa oferim daruri Bisericii lui Hristos. Si anume care sunt darurile pe care le oferim noi?…

- Carmen Iohannis a sosit zambitoare si le-a urat "Craciun fericit" celor care o asteptau, relateaza News.ro. Anul trecut, presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen Iohannis, au asistat impreuna la slujba de Craciun, la Biserica romano-catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde merg de fiecare…

- Femeile, prin abnegatia lor, prin grija lor fata de prunci si fata de viitorul familiilor lor, i-au infrant si pe Stalin, si pe Dej, si pe Ceausescu, scrie ortodoxia.me. Citeste si Minuni la mormantul parintelui Iustin Parvu REPORTAJ VIDEO Dictatorii conjuncturali vor sa distruga in…

- “Astazi s-a nascut Hristos/ Mesia chip luminios/Laudati si cantati/Si va bucurati!” Recunoastem cu totii inceputul unuia dintre cele mai cunoscute colinde, prin care lumii i se da de stire ca S-a nascut Mantuitorul. Dupa cum se stie, nu este singurul cantec specific Craciunului caruia romanii – fie…

- Mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicut, spune in Pastorala de Craciun ca enoriasii trebuie sa fie credinciosi, dar si implicati in acte filantropice, in conditiile in care, in tara, este foarta multa lume saraca si nevoiasa. IPS Andrei Andreicut a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca, in mesajul…

- Puține localitați timișene pastreaza și in prezent obiceiurile specifice Craciunului, la colindat mergand doar grupuri de elevi sau coruri bisericești. In comuna Barna, din șase sate, doar intr-unul se mai umbla din casa in casa cu Steaua. ”Inainte se pastra tradiția. In ziua de astazi, in seara de…

- Pruncul Dumnezeu ne daruieste putere sa trecem peste toate relele istoriei dagger; Teodosie, Prin harul lui Dumnezeu, Arhiepiscopul Tomisului, Har, pace, mila si bucurie de la Hristos, Cel nascut in Betleem, Iar de la noi arhiereasca binecuvantare.Iubiti fii intru Hristos,Sfanta si preafrumoasa sarbatoare…

- Aproximativ 170 de elevi ai Școlii Gimnaziale Ioan Cimpineanu, din comuna Cimpineanca, au fost impartașiți de preotul Cristian Nița, profesor al școlii, alaturi de preoții din localitate, Ionel Patrașcu și Aurel Bratosin. Elevii au participat mai…

- Prin Harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Iasilor si Mitropolit al Moldovei si Bucovinei Iubitilor preoti din parohii, cuviosilor vietuitori ai sfintelor manastiri si dreptcredinciosului popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Iasilor: har, bucurie, iertare si ajutor de la Dumnezeu Cel in Treime…

- Parintele Arsenie Boca spunea ca nu putem invinge ispitele doar prin infranarea poftelor, scrie secretele.com. "Firea trupului fiind surda, oarba si muta, nu te poti intelege cu ea decat prin osteneala si foame, acestea insa trebuie conduse dupa dreapta socoteala, ca sa nu dauneze sanatatii. Acestea…

- Cea de-a IX-a editie “Craciun in Maramures” a debutat luni, 18 decembrie, aceasta fiind si prima zi in care colindele au inceput sa rasune in holul Palatului Administrativ, se arata intr-un comunicat al Consiliului Judetean Maramures. Elevii Scolii Populare de Arta “Liviu Borlan” Baia Mare au sustinut…

- Cea de-a IX-a ediție “Craciun in Maramureș” a debutat luni, 18 decembrie, aceasta fiind și prima zi in care colindele au inceput sa rasune in holul Palatului Administrativ. Elevii Școlii Populare de Arta “Liviu Borlan” Baia Mare au susținut un veritabil concert de colinde sub egida “Haida ler și-a leru-i…

- Episcopul Visarion al Tulcii a transmis credinciosilor traditionalul mesaj prilejuit de sarbatoarea Nasterii Domnului. Ierarhul isi indeamna pastoritii sa traiasca in rugaciune si pace.

- Prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu este șocata de crima de la metroul din București, care a indurerat o țara intreaga. Marți seara, o crima oribila a avut loc la stația de metrou Dristor 1, unde o femeie a impins o tanara pe șine , care a murit. Imaginile surprinse de camerele de inregistrare…

- Primaria Radauți a anunțat ca, in perioada 17-21 decembrie, va organiza trei concerte de colinde. Astfel, duminica, 17 decembrie, incepind cu ora 17.00, la Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gravril” din Marginea, va avea loc o noua ediție a concertului de muzica religioasa, „Hristos se naște, slaviți-L”!.…

- Ozana Barabancea se poate mandri cu doi copii frumoși și talentați care par sa-i calce pe urme, ambii fiind elevi ai Liceului de Muzica George Enescu. Ozana Barabancea și fostul sau soț, Sorin Terinte, un pianist extrem de bine cotat, au impreuna doi copii, pe Andrew, care tocmai a implinit 17 ani,…

- In perioada 8 – 19 decembrie, Corul Național de Camera „Madrigal - Marin Constantin” se va afla intr-un turneu național și va aduce romanilor din toata țara vestea sarbatorilor de iarna prin cantece interpretate in maniera unica, plina de har și emoție a celui mai renumit ansamblu coral romanesc. Corul…

- PS Ignatie In prima sa scrisoare pastorala de Craciun in calitate de episcop al Hușilor, PS Ignatie le vorbește credincioșilor despre adevarata semnificație a Nașterii Domnului și arata, in termeni reci, cum s-a transformat aceasta sarbatoare intr-o fuga prin mall-uri. In scrisoarea pastorala de Craciun…

- Sfanta Filofteia, 7 decembrie. Sfanta Filofteia este considerata ocrotitoarea copiilor, a tinerilor si a fetelor, pe care le ajuta sa se casatoreasca si sa aiba o viata lipsita de griji. Sfanta Filofteia, 7 decembrie. In traditia populara, Sfanta Filofteia este considerata o sora indepartata…

- Sute de credincioși au participat la hramul Bisericii „Sfantul Nicolae” din Șcheii Brașovului și au primit binecuvantare arhiereasca la Sfanta Liturghie oficiata de Inaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. De ani buni, ierarhul a liturghisit in istorica biserica…

- Locuitorii din Curtea de Argeș care au participat la liturghia de la Manastirea Curtea de Argeș il plang pe rege și spun ca va fi din ce in ce mai greu sa reparam istoria. O candela palpaie in geamul noii Catedrale regale de la Curtea de Argeș. Pe o cruce din lemn pusa la vedere scrie: Regina Ana.…

- SFANTA VARVARA, 4 decembrie. Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian, la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale, spun scrierile bisericesti, este inchisa intr-un turn, de tatal sau, Dioscor. Acest tata pagan considera ca poporul nu este vrednic sa vada frumusetea fiicei sale. SFANTA…

- Zeci de artefacte din perioada ocupatiei romane au fost gasite in Libia. Barbatul care le-a descoperit a anuntat autoritatile, iar arheologii au confirmat ca e vorba de morminte din secolele 2 si 4 inainte de Hristos.

- Situația în care a ajuns o sarmana cațelușa i-a revoltat pe internauți, dar în același timp, i-a facut sa rasufle ușurați atunci când au vazut ca a fost salvata. Un trecator a vazut în drumul sau capul unei cațelușe, restul corpului fiind îngropat în…

- Cand se aprind luminile de Craciun in București 2017. Bucureștenii care abia așteapta inaugurarea Targului de Craciun din Piața Constituției, dar și aprinderea luminilor decorative din oraș, mai au puțin de așteptat. Acest lucru se va intampla vineri, 1 decembrie, la ora 18.00. „Iluminatul festiv de…

- Confruntata in ultima vreme cu derivele de la regulile statului de drept din partea Ungariei si Poloniei, Uniunea Europeana a constat ca amenintarile cu activarea articolului 7 din Tratatul UE, cel care suspeda dreptul de vot al unui stat membru in cadrul Consiliului, nu au efecte. De aceea, Bruxelles-ul…

- Proiectele legilor Justitiei vor fi dezbatute, miercuri in cadrul Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, fost ministru al Justitiei si autorul OUG 13. In acest context, Realizatorul TV Rareș Bogdan iese la rampa cu un amplu editorial in care trage un semnal de alarma cu privire la mult controversatele…

- Desfașurat la Targu Mureș sub egida Ministerului Educației Naționale, concursul inclus in Calendarul Activitaților Educative Naționale se adreseaza formațiilor de dansuri din palatele și cluburilor copiilor din țara și strainatate. Ediția de anul acesta a reunit cateva sute de elevi din toata țara.…

- In Sala „Episcop Chesarie Paunescu“ din cadrul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Dunarii de Jos, pe data de 16 noiembrie 2017, cu binecuvantarea si sub presedintia Inaltpreasfintitului Parinte Casian, Arhiepiscopul Dunarii de Jos, s-a desfasurat concursul pentru ocuparea posturilor vacante de preot…

- Reactia trupei La Familia, dupa anularea concertului de la Cluj: "Se pare ca "aparatorii tolerantei" devin intoleranti" Un club din Cluj-Napoca a anulat concertul formatiei "La Familia", dupa ce membrii acesteia s-au declarat in favoarea casatoriei tradiționale. Reactia trupei nu a întârziat…

- Potrivit acelei surse, celebrul criminal in serie, care și-a tatuat pe frunte o svastica, in prezent in varsta de 83 de ani, a fost transportat de urgența, escortat de cinci polițiști, la un spital din Bakersfield, oraș din California, in urma cu trei zile, relateaza AFP. El urmeaza de cațiva ani…

- Totodata, Gușa spune ca aceste filmari ar fi coincis cu prima inchidere a dosarului TelDrum in 2013. Acesta precizeaza ca in cazul in care ele vor aparea in presa, cariera politica a lui Dragnea s-ar incheia, acesta și-ar pierde susținerea partidului și ar fi forțat sa demisioneze. "Daca,…

- „Iar Ioan, raspunzand, a zis: Invatatorule, am vazut pe unul care, in numele Tau, scoate demoni si l-am oprit, pentru ca nu-Ti urmeaza impreuna cu noi. Iar Iisus a zis catre el: Nu-l opriti; caci cine nu este impotriva voastra este pentru voi. Si cand s-au implinit zilele inaltarii Sale, El ...

- La Curtea de Apel Constanta a avut loc, luni, un nou termen din dosarul in care Arhiepiscopul Tomisului este judecat, alaturi de alte persoane, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept…

- In Duminica a 23-a dupa Rusalii, Inaltpreasfințitul Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a oficiat slujba de tarnosire a bisericii din incinta Schitului „Buna Vestire” din localitatea Hapria, protopopiatul Alba Iulia. Dupa slujba tarnosirii, inconjurat de preoți și diaconi, Arhipastorul nostru…

- Apropiații familiei Geambașu au marturisit detalii șocante din interiorul familiei Geambașu, asta dupa ce Calin și-a acuzat parinții ca l-au maltratat, noteaza click.ro. Matușa lui Calin a avut și ea un cuvant de spus. ”Doamne, ce l-o fi determinat sa faca așa ceva. (…) E diabolic! Nu i-a lipsit nimic.…

- In acest week-end, clienții Iulius Mall Suceava se vor bucura de sesiuni de shopping in tendințele actuale, dar și de evenimente in completare: Bursa locurilor de munca pentru absolvenți și ateliere de creație pentru prichindei. Vineri, 20 octombrie 2017, de la ora 10.00, parterul Iulius Mall Suceava…

- Femeile de peste 40 de ani cu patrațele pe abdomen. Kinga Sebestyen le-a schimbat viața! Cele 16 doamne au acum varsta intre 40 și 59 de ani și se pot lauda cu un trup de adolescente, extrem de tonifiat, cu patrațele pe abdomen și fara pic de grasime și celulita. Un rezultat extraordinar, ținand cont…

- Prestația Ioanei State in ediția iUmor difuzata in ultima zi a saptamanii trecute a fost apreciata de telespectatori, care i-au acordat voturile pentru a merge in finala show-ului difuzat de Antena 1.

- Programul zilei de marti, 10 octombrie 2017, in cadrul Sarbatorilor Iasului: Ora 06.30 – Procesiune cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva si depunerea lor pe platoul din fata Caminului preotesc „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe" pentru inchinare. Orele 07.00-11.30 – Sfintirea apei (aghiazma mica) si…

- Fostul rector al importantului seminar Legiunea lui Hristos din Roma paraseste preotia dupa ce a recunoscut ca are o familie secreta, inclusiv doi copii, lucru pe care l-a ascuns de autoritatile romano-catolice, scrie Telegraph.

- Cele mai frumoase vehicule istorice din vestul Romaniei, dar nu numai, vor putea fi admirate din nou la Timișoara. Retroparada Toamnei, ajunsa la ediția cu numarul cinci, scoate din nou din garaje adevarate bijuterii pe roți.

- Milioane de creștini se roaga La circa 300 de metri sud-est de biserica Nasterii Domnului se gaseste un paraclis numit indeobste „Grota Laptelui”. Aceasta biserica, inchinata Maicii Domnului, a fost ctitorita in secolul al V-lea de catre Sfanta Paula, ucenica Fericitului Ieronim. Grota Laptelui sau…

- Criza de sânge din spitalele din România pune în pericol în fiecare zi viețile oamenilor aflați în nevoie. Este și cazul Loredanei, o tânara internata la Spitalul Județean Constanța, însarcinata cu gemeni care are nevoie de ajutorul nostru pentru a putea trai…