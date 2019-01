Boboteaza in traditia populara si in credinta Bisericii

Stiri pe aceeasi tema

- Boboteaza (Botezul Domnului Iisus Hristos) si Soborul Sfantului Ioan Botezatorul vor fi sarbatorite cu mare fast in Arhiepiscopia Tomisului, la Marea Neagra, precum si in localitatile dunarene. Praznicul va fi duminica, 6 ianuarie, dar pregatirea incepe din zorii zilei de sambata, 5 ianuarie.

- Duminica, 6 ianuarie 2019, la sarbatoarea Botezului Domnului, dupa Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala patriarhala, Preafericitul Parinte Patriarh Daniel va oficia Sfintirea cea Mare a apei (Slujba Agheasmei Mari) in fata Resedintei patriarhale (dupa ora 11.30). In curtea Catedralei patriarhale vor…

- O superstiție veche spune ca dupa ce pleaca preotul, copiii vor inconjura gospodaria cu o lumanare aprinsa pentru ca familia sa fie ocrotita de necazuri in acest an. Superstiția mai spune și ca aceasta lumanare trebuie sa fie pastrata in casa, pentru a fi reaprinsa in caz de pericole mari. De…

- OrtodoxeSfintii 14.000 de prunci ucisi din porunca lui Irod; Sf. Cuv. Marcel si Tadeu (Harti)Greco-catoliceSf. prunci ucisi de Irod; Sf. cuv. Marcel Achimitul. HartiRomano-catoliceSs. Thomas Becket, ep. m.; David, regeSfintii 14.000 de prunci ucisi…

- Circa 50 de batrani si bolnavi nedeplasabili din satul brailean Pitulatii Vechi, care nu au medic de ani de zile, au fost consultati de o caravana medicala formata din medici si asistente care au raspuns ca voluntari la rugamintea reprezentantilor Bisericii.

- Rugaciuni pentru Postul Craciunului 2018. Sunt folosite in toata lumea pentru iertarea pacatelor și curațenia spirituala, mai ales intr-unul din cele mai importante posturi de peste an, Postul Craciunului. In 2018, acesta a inceput pe 14 noiembrie și se va termina pe 24 decembrie, in ajun de Craciun.…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, a spus, marti, ca in cazul in care biserica va fi impozitata nu va muri credinta, dar va face mult mai bine, in conditiile in care, in urma cu cateva luni, a propus impozitarea ei. Hava a propus si impozitarea Armatei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Din 14 noiembrie și pana in 24 decembrie 2018, credincioși din toata lumea vor posti pentru purificarea trupului și a sufletului, in așteptarea celei mai iubite sarbatori de iarna, Nașterea Mantuitorului. Iata cateva rugaciuni pentru Postul Craciunului 2018. Postul Craciunului este o perioada de 40…