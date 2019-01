Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a oficiat, ieri, in fata Resedintei patriarhale, sarbatoarea Botezului Domnului. La ceremoniile organizate in toata tara au participat cateva zeci de mii de oameni...

- Ziua de 6 ianuarie marcheaza Botezul Domnului sau Boboteaza , moment care incheie ciclul sarbatorilor de iarna, inceput cu praznicul Sfantului Nicolae. Cu ocazia acestei sarbatori, credincioșii primesc Agheasma Mare, pe care o pot consuma timp de opt zile consecutiv, Pana la Odovania praznicului Botezului…

- Peste 10.000 de oameni au participat, duminica, la slujba de Boboteaza, oficiata de IPS Teodosie, pe faleza Cazinoului din Constanța, apoi, conform tradiției, arhiepiscopul a aruncat trei cruci in mare, ce au fost recuperate de trei barbați, unul dintre ei fiind musulman. Peste o mie de constanțeni…

- Peste o mie de constanteni au mers inca de dimineata la Catedrala Arhiepiscopala „Sfintii Apostoli Petru si Pavel", unde IPS Teodosie a oficiat Sfanta Liturghie in cinstea Botezului Domnului. Dupa slujba, in jurul orei 11.00, clerul si credinciosii au pornit in procesiune spre faleza Cazinoului, unde…

- Angajatii din institutiile publice i-au primit astazi pe preotii veniti cu busuioc si cu apa sfintita. Usile Institutiei Prefectului si ale Consiliului Judetean au fost astfel deschise astazi pentru preotii de la catedrala din centrul orasului. Functionarii au fost stropiti cu apa sfintita, potrivit…

- La Catedrala Reintregirii din Alba Iulia, este program special in perioada 5-7 ianuarie, cu ocazia sarbatorii Botezului Domnului si a Soborului Sfantului Prooroc Ioan Botezatorul. Slujba de sfintire a apei din Ajunul Bobotezei, sambata, 5 ianuarie, incepe de la ora 9.15, iar cea din ziua de Boboteaza,…

