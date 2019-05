Bobby Diamond a murit Bobby Diamond a murit. Diamond a decedat de cancer la Los Robles Regional Medical Center din Thousand Oaks, California. Bobby Diamond a murit. In serialul Fury – „povestea unui cal și a baiatului care il iubește", Diamond a jucat rolul lui Joey Clark, un tanar tulburat. A fost adoptat de Graves, Jim Newton, proprietarul Broken Wheel Ranch din California, și formeaza o legatura puternica cu un cal salbatic numit Fury. Bobby Diamond a murit. Serialul s-a filmat timp de cinci sezoane, din octombrie 1955 pana in martie 1960. Cand Fury s-a incheiat, Diamond a spus ca a refuzat sa joace… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serialul "General Hospital" a fost marele invingator al galei Daytime Emmy Awards 2019, organizata duminica seara la Los Angeles, unde aceasta productie de televiziune a obtinut cinci premii, informeaza site-ul revistei Variety. In topul celor mai premiate show-uri TV s-au mai aflat "Tanar si nelinistit",…

- Celebrul regizor american, John Singleton, a murit la 51 de ani dupa ce in urma cu doua saptamani suferise un accident vascular cerebral și era ținut in viața doar de aparate. Familia lui John Singleton a anuntat ca regizorul nominalizat la Oscar a murit luni fiind deconectat de la aparate. "Aceasta…

- Jan-Michael Vincent, cunoscut pentru rolul din Airwolf, a murit. Actorul a murit luna trecuta, la 10 februarie, dupa ce a fost internat intr-un spital din Carolina de Nord. Avea 74 de ani.TMZ , care a obținut certificatul de deces, arata ca nu a fost efectuata autopsia și ca a fost incinerat.…

- Luke Perry, cunoscut pentru interpretarea lui Dylan McKay din serialul Beverly Hills 90210, a murit la varsta 52 de ani, in urma unui accident vascular cerebral, noteaza Dailymail.co.uk. Luke Perry a decedat la cinci zile dupa ce a fost spitalizat, in urma unui accident cerebral suferit in timp ce acesta…

- Cunoscutul actor s-a stins luni, intr-un spital din California. Acesta suferise un atac cerebral saptamana trecuta și era in stare grava. Luke Perry a devenit cunoscut publicului roman pentru rolul Dylan din celebrul serial Beverly Hills 90210.

- Actorul Luke Perry din serialul Beverly Hills, 90210, a fost spitalizat in urma unui atac cerebral. El este supravegheat din medicii din Los Angeles. The post Actorul Luke Perry din serialul Bevery Hills a suferit un atac cerebral appeared first on Renasterea banateana .

- Lisa Sheridan, cunoscuta pentru aparițiile ei din serialele CSI, a fost gasita moarta in casa.Lisa Sheridan, 44 de ani, a murit, luni, insa managerul ei Mitch Clemm, dar și familia neaga vreo tentativa de suicid."Am iubit-o mult pe Lisa și suntem devastați de pierderea ei.

- Mahershala Ali a fost desemnat cel mai bun actor in rol secundar, pentru interpretarea din "Green Book", la cea de-a 91-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, scrie Mediafax.Aceasta a fost a doua nominalizare la Oscar si,…