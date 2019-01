Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul romanesc alcatuit din Mihai Cristian Tentea si Ciprian Nicolae Daroczi a castigat medaliile de aur in proba de bob-2 masculin la Campionatele Europene Under-23 de la Sigulda (Letonia). Tentea si Daroczi au fost cronometrati cu timpul de 1 min 39 sec 98/100 in cele doua manse,…

- Dinamo Bucuresti a reusit prima victorie din 2019, in cantonamentul din Antalya. Echipa condusa de catre Mircea Rednic ainvins cu scorul de 3-2 FK Liepaja, locul 4 in Letonia. Daniel Popa a fost omul meciului pentru „caini”, in cel de-al treilea amical din aceasta iarna. Cu Cosmin Contra in tribune,…

- O noua performanta de exceptie reusita de sportivele antrenate de profesorul Paul Neagu. Andreea Grecu si Teodora Vlad au prins viteza pe partia de la Konigssee, la Campionatele Europene si Cupa Mondiala, bifand cel mai bun rezultat din istoria bobului feminin romanesc. Echipajul roman Andreea Grecu…

- Editia a 21-a a Cupei Mondiale de fotbal, gazduita de Rusia intre 14 iunie si 15 iulie, s-a incheiat cu victoria finala a echipei Frantei, o selectionata pragmatica devenita campioana lumii pentru a doua oara la distanta de 20 de ani. In ciuda temerilor, turneul final din Rusia a fost…

- Stadionul Monumental din Buenos Aires, privat de finala retur a Copei Libertadores din cauza violentelor comise de fani, a fost arhiplin duminica, in ziua cand jucatorii lui River Plate au revenit in Argentina cu cel mai prestigios trofeu pentru echipe de club din fotbalul sud-american. La doua saptamani…

- Campionul olimpic și mondial Francesco Friedrich s-a impus weekendul trecut in ambele zile de intreceri de la Sigulda (Letonia). Impreuna cu un nou brakeman, Alexander Schueller, campion mondial de juniori și U23 anul trecut, germanul s-a impus in proba de 2. A facut-o stabilind un nou record la start,…

- Palmeiras, al zecelea titlu in Brazilia. Echipa fostului selectioner brazilian Luiz Felipe Scolari a devenit campioana a Braziliei la fotbal pentru a zecea oara in istoria sa, dupa victoria la limita, cu scorul de 1-0, obtinuta in fata formatiei Vasco da Gama, duminica, in penultima etapa a sezonului.…

- Una dintre marile surprize ale anului in rugby s-a produs sambata, pe stadionul Aviva din Dublin. Irlanda a invins Noua Zeelanda cu 16-9, bifand prima victorie pe teren propriu din istoria confruntarilor cu reprezentativa All Blacks. A fost meciul dintre caștigatoarea Turneului Celor 6 Națiuni și ocupanta…