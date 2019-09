Boardul Tesla va apărea într-un proces ce privește plățile CEO-ului Elon Musk Un judecator din Delaware a decis ca consiliul de administrație al Tesla trebuie sa apara și sa apere pachetul de compensații al lui Elon Musk, într-un proces în care un acționar al companiei reclama ca șeful companiei s-a îmbogațit pe nedrept, scrie Mediafax, citând Reuters.



Pachetul în discuție a fost stabilit în 2018 la 2,6 miliarde de dolari. Compensațiile nu includ valoarea salariului sau bonusurile în numerar pentru Musk, ci stabilea valoarea plații pe care acesta ar fi primit-o daca valoarea de piața a Tesla atingea 650 de miliarde de dolari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din Delaware a decis ca consiliul de administrație al Tesla trebuie sa apara și sa apere pachetul de compensații al lui Elon Musk, intr-un proces in care un acționar al companiei reclama ca șeful companiei s-a imbogațit pe nedrept, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Pachetul…

- Comisia pentru afaceri economice si monetare a Parlamentului European (PE) s-a pronuntat miercuri in favoarea numirii lui Christine Lagarde in functia de presedinte al Bancii Centrale Europene (BCE), informeaza Comisia ECON, preluata de Reuters, potrivit Agerpres.Plenul PE se va pronunta asupra…

- Premierul Viorica Dancila a reacționat duminica la atacurile venite din partea fostului ei aliat de guvernare, Calin Popescu Tariceanu. Șeful ALDE a zis ca Dancila a scos guvernul „la taraba” și ofera funcții de miniștri parlamentarilor contra voturi la restructurarea Guvernului. „Este libertate…

- Actiunile Tesla au scazut, joi, cu pana la 11%, stergand peste 5 miliarde de dolari din capitalizarea de piata a producatorului de automobile electrice, la o zi dupa inrautatirea previziunilor de profit ale companiei pentru acest an. Producatorul auto anticipeza doar profit zero in actualul…

- Industria de media si divertisment din Romania va atinge in 2019 pragul de 3 miliarde de dolari, in crestere cu 7,1% comparativ cu 2018, insa ramane cea mai mica piata din Europa Centrala si de Est (ECE), in contextul in care segmentul ziarelor si revistelor tiparite din Romania isi va continua scaderea,…

- Un avion al companiei Lufthansa cu destinatia Frankfurt a fost evacuat pe aeroportul din Belgrad joi, dupa ce politia a primit un telefon in care era informata ca o bomba a fost plasata in avion, a anuntat Ministerul de Interne al Serbiei, transmite Reuters. Televiziunea sarba de stat a informat…

- Artistul american Brad Downey a angajat un mester local, Ales Zupevc, care a „sculptat” cu drujba un trunchi de copac. Rezultatul este o aparitie din lemn a sotiei lui Trump, imbracata in albastru, privind peste raul Sava si facand un gest de salut.Unii localnici au descris-o drept…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Dupa un meci electrizant, desfașurat in prezența unei asistențe-record, pe o caldura sufocanta... ROMANII AU OFERIT AMERICANILOR O LECȚIE DE FOTBAL CAȘTIGAND MECIUL ȘI GRUPA! NOAPTE DE CARNAVAL IN BUCURESTI Niciodata, de la Revolutie…