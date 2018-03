Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Miriam Soare a dat detalii despre starea sa de sanatate. Aceasta se afla la un spital din Germania pentru tratament. Miriam Soare este o jurnalista de la noi din țara care este bolnava de cancer . Ea a mers la tratament la un spital din Germania. Boala crunta s-a extins la plamani, dupa ce…

- Viteza medie de download la internet a crescut pe parcursul anului 2017, astfel ca in semestrul II 2017 utilizatorii romani au experimentat viteze de download date internet fix in creștere cu 5,5% la nivel național și viteze de download date internet mobil mai mari cu 4,3%, fața de semestrul I 2017.…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca problema imunoglobulinei este rezolvata partial, pentru cel mult trei luni, iar primele 10.000 de doze vor fi trimise de catre Austia si vor fi primite in maximum doua saptamani. "Problema este rezolvata partial, pentru ca am activat Mecanismul…

- Romania creste peste po­tential de o buna bucata de timp si cea mai mare problema este ca nu creeaza potential, iar pentru patura societatii cea mai educata piata locala nu mai ofera un context de dezvoltare pe termen mediu si lung, a spus Sergiu Manea, CEO al BCR, la conferinta PWC CEO Survey 2018.…

- Potrivit celor mai noi date privind cyberbullying-ul, procesate de Organizatia Salvati Copiii, in Romania, aproape 70% dintre copii au fost martori ai hartuirii in mediul on-line. Astfel, instituția a lansat, la finalul saptamanii trecute, o extensie impotriva hartuirii pe internet a copiilor.…

- "A gresi e omeneste sau numai cine nu munceste nu greseste. In fiecare zi e o zi foarte plina, sunt multe presiuni. Din dorinta de a explica cat mai multe poate am facut acea greseala. Sunt foarte putini oamenii care nu au gresit niciodata", a afirmat Dancila, citata de News.ro . Premierul a spus…

- Iulia Vantur a parasit Romania pentru a trai in India, presa speculand ca ar avea o relație cu celebrul actor bollywoodian Salman Khan- lucru pe care Iulia nu l-a recunoscut niciodata- insa vedeta nu renunța la Romania. Deși a ajuns celebra in India, insa nu renunța la spiritul romanesc și la hainele…

- Fostul premier considera ca liderul-social democrat foloseste partidul in interes propriu si ca unicul scop al congresului programat sambata e ca Liviu Dragnea sa acumuleze si mai multa putere. Victor Ponta: Congresul PSD va fi numai despre PSD. Adica: pe Dragnea il susțin toți ca pe Ceaușescu in…

- Bolnavii asigurați pot sa beneficieze de servicii medicale intr-un alt stat din Uniunea Europeana. Pentru intervențiile mai complicate, cum ar fi operațiile, care nu pot fi efectuate in Romania, exista un program al Ministerului Sanatații prin care pacienților care sunt ...

- Andreea Cosma se afla in Italia, acolo unde s-a vehiculat ca s-ar afla și fratele și tatal sau , și așteapta in biserica pronuntatea unei sentinte in dosarul acestora. In asteptarea unei solutii definitive in dosarul lui Vlad si Mircea Cosma, Andreea Cosma a precizat, pentru MEDIAFAX , ca asteapta…

- Doar o treime dintre pacientii cu cancer pancreatic beneficiaza de tratament dupa aflarea diagnosticului, avertizeaza o organizatie britanica din domeniul sanatatii, potrivit Press Association.Citeste si: Atac DUR la adresa Guvernului, de la Primarul General: De ce au intrat ministrul Energiei…

- Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare din lume, cu active de peste 1.000 de miliarde de dolari , a cumparat acțiuni la furnizorul de cablu, internet și energie Digi, dar și la uzina Compa Sibiu, potrivit raportarilor facute de acesta . Astfel, fondul norvegian a cumparat acțiuni Digi in valoare…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) atrage atenția autoritaților competente din domeniul sanatații asupra riscului pe care il reprezinta romanii care sufera de forme de hepatite virale și nu au acces la tratament din diferite cauze. Pentru a evita creșterea semnificativa…

- Sorina Pintea a fost convocata personal la o reuniune a ministrilor Sanatații din sud-estul Europei, pentru a i se atrage atenția asupra situației țarii noastre. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a vorbit aseara mai pe larg despre scopul deplasarii pe care a facut-o in cursul acestei saptamani in…

- "Guvernul Romaniei si-a asumat o decizie importanta cu rezultate imediate, cu impact imediat si acest lucru se observa in zilele acestea. Deja au inceput sa apara producatori care sa solicite reinscrierea pe piata din Romania. Unul dintre ei este deja in faza avansata de obtinere a pretului, ceea…

- Unul din cei mai puternici ministri de la noi s-a retras de mai bine de cinci ani din viata publica, iar ”miscarea” ii prieste de minune! A Marian Sarbu, fostul ministru al Muncii in timpul guvernarii lui Adrian Nastase, isi petrece timpul alaturi de persoanele apropiate si a trecut cu bine peste toate…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- George Tal spune lucrurilor pe nume. Iubitul artistei crede ca un act le-ar putea distruge relatia care functioneaza asa de mai bine de 11 ani.Daniela Gyorfi si George Tal formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri de la noi.Sunt impreuna de mai bine de 11 ani si nici macar faptul ca au devenit…

- Proba practica a examenului pentru obtinerea permisului de conducere este un calvar pentru majoritatea candidatilor din Romania, mai ales din cauza timpului urias de asteptare. Expertii spun ca problema ar putea fi rezolvata prin mutarea serviciului de la Ministerul de Interne la cel al Transporturilor.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca a discutat cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, despre posibilitatea ca Romania sa devina producator de armament pentru intreaga zona, ea precizand ca Justitia nu a fost una dintre temele abordate in timpul intalnirii de la

- Liviu Dragnea s-a aratat deranjat de faptul ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a fost lasat sa ia cuvantul in cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, discutii ce vizau situatia justitiei din Romania. "Era de asteptat sa nu fie lasat sa ia cuvantul. Daca era ministrul Justitiei…

- Rudele lui Daniel Visan, de 37 de ani, bolnav de cancer, cu metastaza in tot corpul, fac apel la oamenii cu suflet sa doneze bani pentru a-i plati lunile de spitalizare si ca sa-l aduca acasa, pentru a fi inmormantat langa mama lui. Tanarul are zilele numarate pe un pat de spital din Germania, unde…

- Joi, 8 februarie, ora 13:00, la centrul de presa Sputnik Moldova va avea loc videoconferința Chișinau–Minsk–Tallinn-Erevan–Bișkek cu tema: „Problema imbolnavirilor de cancer, profilaxia și metodele moderne de tratare a acestora”.

- Gripa a fost confirmata in cazul altor sase pacienti ai Institutului de Oncologie din Iasi, astfel ca numarul total al bolnavilor a ajuns la 11. Cinci dintre bolnavi sunt in stare grava, iar in spital a fost instituita carantina, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Imagini revoltatoare arata condițiile pe care trebuie sa le indure bolnavii la Spitalul Municipal Barlad. Pacienții din secția de cardiologie sunt nevoiți sa stea cate doi in pat din cauza „gestionarii proaste”, dupa cum au recunoscut reprezentanții unitații medicale. Un barbat a publicat imagini din…

- Ann Cameron, o femeie nascuta in Rice Lake, Wisconsin a descoperit in 2012 ca are cancer de colon, la numai șase luni dupoa ce trecuse prin cele mai grele momente din viața ei: decesul soțului ei pe acre l-a iubit enorm. Dupa luni de tratamente recomandate de cațiva medici la care a mers pentru a-i…

- Avand in vedere ca in Romania nu exista un sistem standardizat privind preventia si asistenta pacientilor cu dementa Alzheimer, Institutul de Psihiatrie „Socola” Iasi va implementa un proiect in premiera pentru tara noastra, ce va fi structurat pe doua obiective.

- Specialiștii au vorbit recent, intr-o dezbatere organizata la București, despre stocare energiei electrice. De ce? Pentru ca in scurt timp omenirea va ramane fara combustibili fosili, petrol, gaze naturale și carbune. In acest context, va trebui sa ne reorientam catre energia electrica regenerabila…

- Ce ii putem oferi unui bebelus in afara de iubire, afectiune si atentie? Este o intrebare pe care noi, parintii de pici, ne-o punem zilnic. Universul unui bebelus cu varsta cuprinsa intre 0 si 12 luni este greu de inteles pentru noi, adulții. Insa, in ciuda complexitatii sale, exista numeroase studii…

- Pacientii cu cancer de colon pot fi testati genetic pentru a afla daca boala lor este provocata de o mutatie genetica, situatie in care sunt afectati si urmasii lor. Directorul medical al Spitalului de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, dr. oncolog Doina Ganea Motan, a ...

- Noul guvern Viorica Dancila propune un al ministru de Finante. Contestatul Ionut Misa a fost dat la o parte si in locul acestuia a venit Eugen Teodorovici, un mare constestatar al acestuia. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, Teodorovici a anuntat o revolutie in Finante. Celebrul…

- S-a cerut evaluarea numarului bolnavilor de la nivelul fiecarui județ care necesita transport in vederea efectuarii dializei, catagrafierea, prin medicii de familie si cu participarea asistenților comunitari, a bolnavilor cronici cu afectiuni ce necesita monitorizare permanenta, a gravidelor cu risc…

- Noi reglementari pentru centrele de ingrijiri paliative Foto: Arhiva/ captura video. Numarul de bolnavi incurabili din România a crescut în ultimele decenii, dar sistemul de sanatate nu este pregatit sa le acorde asistenta medicala specializata - se arata în nota de fundamentare…

- Oficial pe panoul de start al celei mai dure competiții din lume, Arctic Ultra 6633, la secțiunea 350 de mile, ultramaratonistul aiudean Levente Polgar incearca sa gaseasca rapid finanțare pentru a putea reprezenta Romania, cu fruntea sus. Levi este primul sportiv din istoria competiției cu un handicap…

- Medicii veterinari din Timis sunt instruiti sa verifice in perioada urmatoare toate locurile din judet unde sunt crescuti porci. Ei se confrunta cu reaparitia unei boli care duce in procent de 100% la decesul animalelor. Mai mult, pesta porcina africana este extrem de contagioasa. Virusul bolii poate…

- De curand, am intrebat Comisia Europeana ce masuri specifice va lua pentru a preveni si combate traficul ilegal de persoane pe Marea Neagra? Raspunsul Comisiei Europene nu a intarziat sa vina. si m-am bucurat. Doar pe moment, insa! In dulcele-i stil caracteristic, Comisia ne-a oferit un raspuns pe cat…

- Antonia a primit, in sfarsit, vestea pe care o asteapta de cativa ani. Artista va putea sa fie in cel mai scurt timp o femeie libera si isi va putea indeplini toate planurile pe care le are alaturi de iubitul ei, Alex Velea.

- Beyonce de Romania a trecut prin momente dificile dupa ce i s-a spus ca este suspecta de cancer. Insa, blondina a facut analize, care i-au aratat ca este sanatoasa. Fosta iubita a lui Guta are o stare foarte buna de spirit si se bucura de momentele petrecute alaturi de fiica sa.

- Dan Ciotoi, care a fost operat de curand, a recunoscut ca are cancer. A trecut prin momente dificile dupa ce a fost diagnosticat cu o boala grava, iar acum, dupa ce a suferit o interventie chirurgicala la o clinica privata din Oradea, Dan Ciotoi a vorbit despre boala. „Ma simt foarte bine, operatia…

- Pacienții care au nevoie de transplant și cei care au fost deja supuși unei intervenții chirurgicale atat de complexe, urmaresc cu ingrijorare dezbaterile din spațiul public cu privire la activitatea de transplant din Romania. Va prezentam, in cele ce urmeaza, apelul disperat al acestora pentru romanii…

- Medicii de familie amana, astazi, eliberarea retetelor gratuite si compensate catre pacientii care se prezinta la cabinete, asteptand ca in sedinata de Guvern sa fie aprobate modificarile propuse.

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industria prelucratoare, la cresteri usoare in comertul cu amanuntul si servicii in perioada decembrie-februarie si la un avans al preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate joi de…

- Romania a mai bifat un ultim loc in cadrul UE – chiar și la ponderea cheltuielilor pentru protectie sociala in PIB, conform datelor publicate la finele saptamanii trecute de Eurostat, cu mai putin de 15% din PIB fata de o medie europeana de 29% din PIB. Ceea ce nu e de mirare, intrucat noi nu (NU) adunam…

- Cazul fetiței bolnave de cancer a ajuns in atenția publicului dupa ce parinții au refuzat sa o trateze. Acum, medicii au decis ca boala a avansat prea mult și nu mai pot sa intervina. Fetița de 8 ani a fost transferata pe 12 decembrie la Spitalul de Copii din Timisoara, dupa ce instanta a decis sa…

- Clujul joaca un rol minor in piața vinului Afacerile generate de producatorii din Cluj pe piața vinului se ridica la 463.000 de euro, cu mult sub cele ale județelor lidere din Muntenia sau Moldova. Dupa falimentul Murfatlar, cel de-al șaselea jucator din piața, industria vinului a revenit pe creștere…

- Prin intermediul platformei lui Andrei Duma copiii de la Centrul „Viata si lumina ” s-au putut bucura de darurile lui Mos Nicolae. Povestea lor e tulburatoare. Mircea Zamfir si sotia sa s-au dus la Centru pentru a afla ce nevoi au copii. Mircea povesteste ca acolo i s-a spus: „Vrem sa punem…