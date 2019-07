Stiri pe aceeasi tema

- Infarctul miocardic acut apare atunci cand o parte din inima este lipsita de oxigen din cauza blocarii unei artere coronare. Arterele coronare alimenteaza mușchiul inimii (miocardul) cu sange...

- Mortalitatea prin boli cardiovasculare este de trei ori mai mare decat cea prin cancer, printre romani, a declarat presedintele Societatii Romane de Cardiologie, Dragos Vinereanu, in cadrul unei conferinte de presa. Specialiștii susțin ca romanii sunt cei mai afectați din Europa din cauza bolilor cardiovasculare.…

- Intoleranța la gluten, care provoaca boala celiaca, afecteaza din ce in ce mai multi romani. Se estimeaza ca la noi peste 200 de mii de oameni sufera de aceasta afecțiune și trebuie sa urmeze o dieta stricta. Și destul de costisitoare.

- Hipoglicemia este caracterizata de o scadere brusca a valorilor glicemiei, de regula sub 70 mg/dl, care priveaza organismul de „combustibilul” necesar unei bune functionari. De cele mai multe ori, hipoglicemia are drept cauza administrarea unor doze prea mari de insulina sau medicamente antidiabetice,…

- Una dintre bolile cu un grad de mortalitate foarte ridicat face ravagii și in Romania, potrivit ultimelor statistici. Deși nimeni nu banuia, aceasta este una dintre principalele cauze ale deceselor din cauze medicale

- Unele vaccinuri sunt asigurate in Romania prin calendarul national de imunizare si sunt gratuite, iar altele sunt disponibile contra-cost. Iata care sunt bolile pentru care cercetatorii au dezvoltat vaccinuri, precum si cateva date privind incidenta acestor boli in Romania si in Europa.

- Ce este meningita și cum se transmite: simptome, cauze, tratament. Ce este meningita meningococica fulminanta, boala care a ucis joi o eleva de la Colegiul Național Gheorghe Lazar din București. Tipuri de meningita și ce trebuie sa știi

