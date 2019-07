Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au modificat proiectul inițial care reglementeaza aplicațiile Uber, Bolt și Clever. Aceasta varianta va fi discutata în ședința de guvern de astazi (joi- 20 iunie) într-o prima lectura. Potrivit noului proiect consultat de HotNews.ro, transportul alternativ de persoane se poate…

- Anual, pe durata sezonului estival, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta efectueaza activitati specifice in vederea verificarii unitatilor de turism, restaurante, cluburi si alte obiective.Astfel, in perioada 10 16 iunie a.c., in statiunile turistice…

- In primele 11 zile ale lunii iunie, la Unitatea de Primire Urgente au ajuns patru pacienti dupa ce s-au intoxicat cu ciuperci. Ultimul caz de intoxicatie cu ciuperci a fost tratat in noaptea de luni spre marti, 10-11 iunie 2019. Dr. Dan Roman, medic sef UPU-SMURD Baia Mare: “Pacientul a ajuns in stare…

- Nici nu a inceput bine sezonul ciupercilor ca s-a inregistrat primul caz de intoxicatie la Unitatea de Primire Urgente a Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare. Este vorba despre un pacient adult care, dupa ce a beneficiat de primele ingrijiri din partea medicilor de la urgenta,…

- Inceputul lunii iunie a adus primul caz de intoxicatie cu ciuperci la Unitatea de Primire Urgente a Spitalul Judetean de Urgenta „Dr. Constantin Opris” Baia Mare. Este vorba despre un pacient adult care, dupa ce a beneficiat de primele ingrijiri din partea medicilor urgentisti, a fost internat in cadrul…

- E primavara, chiar daca nu prea pare, si in acest sezon incep sa se manifeste mai accentuat cele mai frecvente alergii. Si atentie la copii, in special! Stranutul des, ochii rosii, nasul infundat din senin. La prima vedere, pare un soi de raceala, dar daca toate simptomele persista mai mult de 10 zile,…

- Este cauzata de țigari, iar Romania este pe locul trei in Europa ca rata a mortalitații din cauza acestei boli. Simptomele sunt inșelatoare, astfel ca mulți fumatori realizeaza ca ceva nu este in regula cand este prea tarziu. BPOC sau bronhopneumonia obstructiva conica are ca efect blocarea parțiala…

- Astenia de primavara vine cu un cumul de stari fiziologice, precum senzatia de oboseala, slabiciune fizica, depresie, lipsa poftei de mancare, dificultati de concentrare, pe care le resimt atat persoanele sanatoase, cat si la cele care au asociata o alta patologie. Desi nu este o boala, aceasta poate…