Boala care a omorat-o pe Edith Gonzalez

- Putini stiu acest lucru, insa Laurențiu Reghecampf pastreaza in suflet o tragedie cunoscuta de putini. Acesta a fost nevoit sa isi ingroape fiica, dupa ce copila a decedat din cauza unei boli necrutatoare.

- Chiar și Viorica Dancila ar fi susținut in cadrul ședinței ca tema Justiției și proasta comunicare, ambele impuse de echipa lui Liviu Dragnea, au provocat dezastrul de la alegerile de duminica. De altfel, noua conducere a PSD, reunita luni seara la hotelul lui Robert Negoita, a decis ca partidul sa…

- Numarul bolnavilor de cancer, in creștere, in județ. In 2018, 1301 de argeșeni au murit din cauza acestei boli. Directia de Sanatate Publica (DSP) Argeș marcheaza in perioada 25 – 31 mai 2019 – Saptamana Europeana de Lupta impotriva Cancerului. Campania Saptamana Europeana de Lupta impotriva Cancerului…

- Consumul de dulciuri și de fructe in a doua parte a zilei nu conduce doar la diabet, ci și la o boala foarte grava: osteoporoza. Glucoza din zahar produce acizi, iar aceștia ataca și elimina claciul din oase. Astfel apare osteoporoza, un fenomen natural care presupune pierderea din volumul osos. „Orice…

- Este vorba despre Liviu Clejan, unul dintre cei mai influenti oameni din Giurgiu și fost viceprimar. Liviu Clejan a murit la varsta de 62 de ani dupa ce s-a confruntat cu grave probleme de sanatate. Barbatul a fost condus luni pe ultimul drum de catre familie, prieteni și toți cei care l-au…

- Alessia a dezvaluit ca sufera de pleurezie tuberculoasa, o afecțiune care a facut-o sa stea in spital mai bine de doua saptamani. Vedeta este nevoita sa ia mai multe pastile pe zi pentru a se trata, potrivit click.ro. „Este vorba despre pleurezie tuberculoasa adica apa la plamani și tuberculoza. Am…

- Peste mai puțin de o luna, Antonia Maria Popa, o fetița de nici doi anișori din localitatea aradeana Cruceru, va fi supusa unei complicate intervenții chirurgicale, in Italia, la Spitalul ”San Matteo” din Pavia. Copila, diagnosticata cu leucemie mieloblastica de tip M7, a fost mutata intr-o camera speciala,…

- Endometrioza poate cauza infertilitate. In Romania peste 500 de mii de femei au fost diagnosticate, cu aceasta boala ginecologica, iar multe dintre ele isi pun singure diagnosticul, pentru ca informatiile nu prea exista, iar centrele de tratament sunt prea putine.