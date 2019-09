Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Confederatiilor Patronale din Romania (ACPR), prin Presedintii Confederatiilor patronale reprezentative la nivel national, solicita tuturor factorilor responsabili si partidelor politice sa retraga proiectul de modificare a Legii nr. 62/ 2011 a dialogului social, se arata intr-un comunicat…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) solicita suportul eurodeputatilor romani pentru desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana (CE), din data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la asigurarea obligatorie de raspundere…

- Potrivit unui comunicat al UNTRR, transportatorii afirma ca Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) sustine modificarea legislatiei RCA, desi legea actuala a avut efecte pozitive determinante in piata, iar tarifele RCA practicate in prezent de asiguratori se situeaza sub tariful de referinta.…

- "Am vazut si eu ca a aparut in spatiul public aceasta informatie. Nu, categoric nu, nici nu as avea cum. Ganditi-va ca, deja, pe 17 (iulie - n.r.) se da vot pentru Comisia Europeana, asta inseamna ca, daca votul va fi pozitiv, in august trebuie sa vin cu o propunere pentru comisar, va trebui sa negociem…

- Un fost ministru de Finanțe al PSD a dezvaluit o realitate incredibila despre creșterea pensiilor din Romania. Deși ministrul Muncii i-a asigurat pe romani ca vor avea pensii marite, sunt mari probleme cu banii. „Maririle din noua lege a pensiilor sunt binevenite. Cu siguranta nu se poate trai cu…

- Deputatul PNL Laurențiu Leoreanu a depus in Parlament un proiect de lege prin care angajatorii sunt incurajati sa angajeze someri peste 45 de ani, aceasta categorie de varsta fiind cea mai vulnerabila, pe piata muncii din Romania. Deputatul liberal afirma ca, potrivit celor mai recente date, persoanele…

- Comisia Europeana avertizeaza Romania ca, din cauza modificarilor aduse Legii bugetului, evoluția salariala este mult prea mare in comparație cu productivitatea țarii. Oficialul european Isabel Grilo a susținut ca Romania risca sa devieze de la ținta privind deficitul bugetar de 3%, conform Mediafax.Citește…

- Aprobarea in graba a proiectului de lege a dialogului social nu poate fi pusa in discutie, in conditiile in care documentul a fost inregistrat pe fluxul legislativ al Parlamentului in urma cu exact un an de zile iar Coalitia pentru Dezvoltare Romaniei uita ca in ultimii ani Comisia Europeana a reclamat…