Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, luni, in ședința, cele doua proiecte de ordonanța pentru rectificarea bugetului de stat și a asigurarilor sociale de stat pe 2019, la o saptamana dupa ce au fost publicate de Ministerul Finanțelor. Saptamana trecuta, rectificarea bugetara a fost amanata pentru noi discuții cu…

- Guvernul se pregatește sa aprobe, in ședința de joi, prima rectificare din acest an. Masurile au starnit critici vehemente din partea opoziției. Dar au primit aviz favorabil, cu unele observații, din partea Consiliului Fiscal.

- Programul "Merg la scoala" fusese anuntat in luna februarie, la aprobarea in Parlament a bugetului Educatiei. Acum, Ministerul Educatiei a retras de pe site proiectul, in urma aparitiei proiectului de rectificare bugetara, care prevede taierea de bani de la Educatie. La vremea respectiva Guvernul a…

- Potrivit rectificarii de buget, publicate de Ministerul de Finante marti dimineata, se vor taia bani de la Educatie si investitii, dar vor fi alocate mai multe fonduri primarilor prin PNDL. Guvernul mai anunta restructurari in ministere, dar si inghetarea totala a angajarilor in administratie. The post…

- Ministerul Finantelor Publice a anuntat, marti, ca a elaborat proiectul rectificarii bugetare si asigura respectarea limitei de 2,76% a deficitului bugetar, in conditiile in care Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru acest an s-a majorat la 1031...

- Premierul Viorica Dancila afirma ca Guvernul nu va taia veniturile romanilor prin rectificarea bugetara. "Vreau sa fie tuturor foarte clar ca, prin actuala rectificare bugetara, Guvernul nu va taia veniturile romanilor. Am luat in calcul mai multe masuri pe care sa le includem in aceasta…

- Liderul Pro Romania Victor Ponta atrage atenția joi, pe Facebook, ca adevarata problema a Romaniei este ca nu mai sunt bani la buget, nu cine candideaza la niște funcții sau cine se mai bate pe fotolii ministeriale.Mihai Tudose il UMILEȘTE pe Calin Popescu Tariceanu: Ba, da cine ești tu? Pai,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca Guvernul așteapta prima ședința a Consiliului Suprem de Aparare al Țarii (CSAT) pentru a primi aviz pe rectificarea bugetara care se afla in lucru. De asemenea, ea a declarat ca Guvernul se menține in ținta de deficit bugetar."Lucram la ...