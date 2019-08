BNS: Acum avem o rectificare de suprafata. Cea reala va fi facuta probabil in noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a optat pentru o rectificare bugetara de suprafața, avand ca obiective reale creșterea sumelor defalcate catre bugetele locale, acoperirea prin transfer a deficitelor inregistrate deja de bugetul asigurarilor sociale și FNUASS și pastrarea deficitului, arata Blocul Național Sindical, potrivit…

- Adevarata rectificare va fi operata probabil in luna noiembrie, daca se are in vedere evolutia unor categorii de cheltuieli, considera Blocul National Sindical (BNS), care atrage atentia asupra faptului ca mutarea presiunii

- Adevarata rectificare va fi operata probabil in luna noiembrie, daca se are in vedere evolutia unor categorii de cheltuieli, considera Blocul National Sindical (BNS), care atrage atentia asupra faptului ca mutarea presiunii bugetare in ultimele doua luni ale anului inseamna o amanare nejustificata…

- Casa de Asigurari de Sanatate a publicat lista cu serviciile medicale si medicamentele care nu sunt decontate din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS) pe cardul de sanatate, contravaloarea acestora fiind suportata de asigurat, de unitatile care le solicita, de la bugetul de…

- Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, sustine ca cifrele din executia bugetara la cinci luni ar trebui sa aduca guvernul cu picioarele pe pamant, astfel incat sa ia masuri pentru reducerea deficitului. Acesta afirma ca cel mai mult au crescut cheltuielile de personal (cu 24,6% ), cheltuielile cu…

- Cadrul legislativ nu incurajeaza deloc inițiativele private, economia este sugrumata de masurile guvernului de la putere, iar birocrația pune piedici firmelor din Romania – aceasta este starea de fapt actuala. O situație absurda, pe care am discutat-o cu colegii mei, este cea a plații indemnizațiilor…

- Cresterea pensiilor si a salariilor bugetarilor a adancit dezechilibrul macroeconomic, a afirmat vineri Jaewoo Lee, cel care a condus echipa Fondului Monetar International, in vederea analizei situatiei economice. Joi, in urma intalnirii cu acesta, premierul Viorica Dancila afirma ca Guvernul va continua…

- Cheltuielile de consum ale gospodariilor din Germania au inregistrat cea mai puternica crestere din ultimii opt ani in primul trimestru, ceea ce a permis celei mai mari economii europene sa se relanseze dupa stagnarea inregistrata in ultimul trimestru al anului trecut, transmite Reuters. Oficiul…