- Consiliul de Administrație al Bancii Naționale a Romaniei (BNR) a decis, in ședința din 30 iulie 2019, lansarea in circulație, in cursul anului 2020, a unei bancnote care va avea pe una dintre fețe portretul Ecaterinei Teodoroiu, eroina cazuta in lupta in timpul Primului Razboi Mondial.

