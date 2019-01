BNR temperează „lăcomia” debitorilor fizici Gradul de indatorare la creditele acordate persoanelor fizice, atat cele ipotecare, cat si de consum, va fi redus De la 1 ianuarie 2019, gradul de indatorare la creditele acordate persoanelor fizice, atat cele ipotecare, cat si de consum, va fi redus. Conform noilor prevederi, nivelul maxim al gradului de indatorare va fi de 40% din venitul net la creditele in lei si 20% la cele in valuta. Gradul total de indatorare se determina ca pondere a obligatiilor totale lunare de plata raportate la venitul net lunar. Rata maxima de indatorare este majorata cu 5 puncte procentuale pentru creditele aferente… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

