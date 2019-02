Stiri pe aceeasi tema

- Cu 100 de zile inainte de data alegerilor europarlamentare, romanii sunt mai interesati de scrutinul european fata de media UE, potrivit Biroul de Legatura al Parlamentului European (PE) in Romania. Reprezentantii PE spera la o prezenta mai mare la vot din partea tinerilor.

- Profitabilitatea sistemului bancar din Romania este, inainte de impunerea taxei pe active, mai buna decat media europeana, dar nu exceptionala, iar aceasta taxa ar putea sa transforme acest indicator din ”mai bun” in ”mai slab” decat aceasta medie si sa asistam la cateva iesiri de banci, chiar daca…

- Autor: Stelian ȚURLEA In mod cert, lucrarea de fața este unica in istoriografia noastra. Ca urmare, este nu numai extrem de utila tuturor celor care se ocupa de domeniu și, firește, și publicului larg, dar poate sugera o noua viziune in studierea sistemului. Autorul insuși este conștient de aceste…

- Romanii, mai mult decat alti europeni, se grabesc sa-si trateze afectiunile cu antibiotic, pe care, adesea, il procura fara probleme si fara reteta de la farmacie si il administreaza cu efecte nedorite in timp.

- Bancile ar trebui sa fie mai active in media si sa explice cum functioneaza o banca, ce inseamna provizioane si ce inseamna profit la o banca, a declarat, marti, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa, informeaza Agerpres."Asociatia Romana a Bancilor…

- Suprafața de padure pe cap de locuitor din Romania este de 0,35 hectare, peste media europena, de 0,32 ha. Recoltam 60% din creșterea padurii, sub media europeana de 70%, conform datelor Inventarului...

- Eficienta personalului bancar romanesc este inca redusa, in conditiile unui grad de intermediere financiara scazut, un angajat al bancilor din Romania gestionand in medie 1,85 mil. euro la sfarsitul lunii septembrie 2018, fata de 15,7 mil. euro la nivelul Uniunii Europene (UE), reiese din cel mai recent…

- O persoana din trei (29,8%) din Romania nu-și poate permite o mașina, mult peste media europeana de 7%, procentul situandu-ne pe ultimul loc in uniune, arata datele pentru anul 2017 ale Eurostat. Procentul a scazut, totuși, in Romania, de la 33% in 2016. Inaintea Romaniei se afla Bulgaria…