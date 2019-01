Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei este implicata permanent, cu atat mai mult in aceste zile, in elaborarea si aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de schimb, in conjunctura determinata de factori interni si internationali, sustin reprezentatii BNR.Reactia Bancii centrale vine in urma…

- Consilierul lui guvernatorului Mugur Isarescu, Adrian Vasilescu, susține ca aceasta scadere a leului in raport cu principalele monede a inceput, dupa ce Guvernul a dat celebra OUG pentru ”taxa pe lacomie”. Vasilescu susține ca BNR intervine pentru a ține cursul sub control pentru ca altfel euro ar…

- Cursul de schimb leu/euro a atins marți un nou maxim istoric, de 4,7142 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,13% fața de luni, arata datele afișate de Banca Naționala a României (BNR) Aceasta este a șasea zi de creștere consecutiva, continuând tendința de saptamâna trecuta.…

- Cursul de schimb pentru euro a atins marți un nou minim, de 4,6822 lei, ca urmare a unei creșteri de 0,11% fața de luni, arata datele afișate de Banca Naționala a Romaniei (BNR).Cursul valutar leu/euro a scazut luni cu 0,02%, la 4,6771 lei, dupa trei zile de minime istorice. Cursul valutar leu/euro…

- Niciun reprezentant al companiei Ficantieri, controlata de statul italian, nu a avut vreodata contact cu reprezentantii politicii romanesti sau cu orice alta institutie a statului, in afara desfasurarii normale a licitatiei pentru corvete, transmite compania intr-un punct de vedere pentru MEDIAFAX.

- Cursul valutar leu-euro a atins, joi, un nou minim istoric: 4,6764 lei, o scadere de 0,09% fața de miercuri, arata datele publicate de Banca Naționala a Romaniei (BNR), scrie Mediafax.Cursul de schimb pentru euro a ajuns la cel mai redus nivel istoric miercuri, 4,6722 lei, o creștere de 0,11%…

- Aflata la Bruxelles, la Forumului European de Cancer, ministrul Sanatații, Sorina Pintea a pledat pentru tratament egal pentru toți pacienții europeni. In contextul in care Romania va prelua, la 1 ianuarie 2019, Președinția rotativa a Consiliului Europei, Sorina Pintea, ministrul Sanatații a prezentat…

- Uniunea Europeana ar sustine un schimb de teritorii intre Kosovo si Serbia daca acest lucru ar insemna instaurarea pacii durabile, a afirmat miercuri cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, citat de publicatia EUObserver.