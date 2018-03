BNR se opune preluarii Bancii Romanesti de catre OTP Bank

Stiri pe aceeasi tema

- OTP nu a comunicat pana acum nicio reactie dupa decizia BNR, (pe 15 martie a fost Ziua Nationala a Ungariei) dar a transmis ZF ca va reveni luni, 19 martie, cu o pozitie oficiala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat ieri decizia fara precedent de a se opune intentiei grupului maghiar…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se opune intentiei OTP Bank Romania de a achizitiona o participatie de 99,28% din Banca Romaneasca. Motivele care stau la baza deciziei nu pot fi dezvaluite, se precizeaza intr-un comunicat de presa...

- Banca Naționala a Romaniei nu a precizat motivele pentru care a decis sa respinga intenția OTP Bank Nyrt. de a achizitiona o participatie calificata indirecta (in proportie de 99,28%), din capitalul social si drepturile de vot ale Bancii Romanesti, membra a Grupului National Bank of Greece. ”Reiteram…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se opune intentiei OTP Bank Romania de a achizitiona o participatie de 99,28% din Banca Romaneasca si precizeaza ca motivele care stau la baza deciziei nu pot...

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se opune intentiei OTP Bank Romania de a achizitiona o participatie de 99,28% din Banca Romaneasca si precizeaza ca motivele care stau la baza deciziei nu pot fi dezvaluite, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, joi, AGERPRES. 'Banca Nationala…

- "Banca Nationala a Romaniei informeaza ca (...) se opune intentiei OTP Bank Romania SA de a achizitiona o participatie calificata directa (in proportie de 99,28%), respectiv intentiei OTP Bank Nyrt. de a achizitiona o participatie calificata indirecta (in proportie de 99,28%), din capitalul social si…

- Banca Nationala a Romaniei a respins miercuri cererea grupului ungar OTP de autorizare a achizitiei Bancii Romanesti de la grupul elen National Bank of Greece (NBG), decizie fara precedent la un asemenea nivel, potrivit publicației ZF.ro. Avizul negativ al BNR pentru preluarea Bancii Romanesti franeaza…

- Dupa mai multe luni de suspans, Banca Nationala a României a respins ieri cererea grupului ungar OTP de autorizare a achizitiei Bancii Românesti de la grupul elen National Bank of Greece (NBG), decizie fara precedent la un asemenea nivel, ceea ce ridica

- ♦ Avizul negativ franeaza intentia de extindere a OTP Bank, care urmarea sa intre in top 10 in Romania. ♦ Grecii de NBG trebuie sa caute acum un nou cumparator. Dupa mai multe luni de suspans, Banca Nationala a Romaniei a respins ieri cererea grupului ungar OTP de autorizare…

- Grupul ungar OTP, aflat in extindere pe piața din Romania prin preluarea unor banci, se pregatea sa achiziționeze Banca Romaneasca. Acordul fusese semnat in 2017. In varaanului trecut, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece, care deține Banca Romaneasca. Conform unor surse…

- De altfel, acum doua saptamani si Sandor Csanyi a declarat oficial ca are o presimtire legata de decizia BNR, scrie Ziarul Financiar. In vara lui 2017, OTP a ajuns la o intelegere cu grupul elen National Bank of Greece de achizitie a Bancii Romanesti. Conform unor surse de pe piata, OTP a oferit 70…

- Banca Nationala a Romaniei a respins miercuri cererea grupului ungar OTP de achizitie a Bancii Romanesti, decizie fara precedent la un asemenea nivel, ceea ce ridica multe semne de intrebare legate de motivele acestei respingeri. De altfel, acum doua saptamani si Sandor Csanyi a declarat oficial…

- Banca Naționala a Romaniei nu a aprobat tranzacția prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca de la Național Bank of Greece. Decizia de respingere a tranzacției poate fi contestata de OTP doar intr-o procedura cu Banca Naționala, aducand in fața Consiliului de Administrație al BNR lamuriri…

- BNR a respins miercuri tranzacția prin care banca maghiara OTP urma sa preia Banca Romaneasca, dupa ce in ultima perioada s-a speculat intens pe acest subiect, dat fiind faptul ca aprobarea intarzia mult peste media in care BNR decidea in situații similare, anunța hotnews. Deși nu au fost facute inca…

- Banca Nationala a Romaniei a respins tranzactia prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca, desi Consiliul Concurentei daduse deja avizul inca de la finalul anului trecut. Este pentru prima data cand BNR se opune unei tranzactii agreate intre parti in procesul de consolidare…

- Tranzacția prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca de la Național Bank of Greece a fost respinsa de Banca Naționala a Romaniei. Aprobrea cererii de autorizare de catre banca centrala era condiție legala esențiala, informeaza surse din piața. Potrivit profit.ro, este pentru…

- Tranzacția prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca de la Național Bank of Greece a fost respinsa de Banca Naționala a Romaniei. Aprobrea cererii de autorizare de catre banca centrala era condiție legala esențiala, au declarat surse din piața, citate de Profit.ro. Este pentru prima…

- Deputatul PSD de Suceava considera ca „utilitațile” din programul „Suceava – Utilitați și mediu la standarde europene” au ajuns sa fie „inutilitați” avand in vedere ca la mai bine de 16 ani de la demarare acesta nu și-a atins scopul. „Milioane de Euro raman ca datorie in carca autoritaților publice…

- Virusul, identificat la o ferma din orasul General Toshevo, va determina sacrificarea a 140.000 de pasari, a precizat Agentia pentru siguranta alimentara. Institutia a anuntat infiintarea unei zone de protectie de trei kilometri si a unei zone de observatie de aproximativ 10 kilometri,…

- Sandor Csanyi, presedintele OTP Group, a declarat astazi intr-o conferinta la Budapesta ca „are o presimtire rea” legata de rezultatul tranzactiei prin care sucursala locala a ungurilor a preluat Banca Romaneasca de la grupul elen National Bank of Greece. Csanyi se teme ca BNR nu isi va da acordul…

- Portofoliul de clienti activi ai ING Bank Romania a ajuns, in 2017, la 1,141 milioane, in timp ce veniturile bancii s-au situat la 1,433 miliarde de lei, iar profitul brut la 584 milioane de lei, arata rezultatele financiare ale institutiei bancare, date joi publicitatii.

- Visa și National Bank of Greece (NBG) au anunțat astazi un proiect pentru dezvoltarea de bijuterii cu funcție de plata în parteneriat cu Folli Follie și Links of London. Prototipurile incluse în linia de bijuterii cu funcție de plata vor fi expuse la standul Visa și Visa Everywhere Garden…

- Visa și National Bank of Greece (NBG) au anunțat astazi un proiect pentru dezvoltarea de bijuterii cu funcție de plata in parteneriat cu Folli Follie și Links of London. Prototipurile incluse in linia de bijuterii cu funcție de plata vor fi expuse la standul Visa și Visa Everywhere Garden in cadrul…

- Visa si National Bank of Greece testeaza inele si bratari care vor putea fi folosite pentru plata contactless. Acest sistem permite consumatorilor sa efectueze tranzactii sigure si fara efort printr-o simpla atingere a oricarui terminal de plata dotat cu aceasta tehnologie.

- Institutia condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonante de urgenta la CCR. Atat opozitia, cat si sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contributiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare. Modificarile…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care EDS Romania SRL a preluat activele referitoare la activitatea tipografica ce apartin companiilor Editura Aramis SRL si Mega Press Holdings SA, se arata intr un comunicat al Consiliului Concurentei. EDS Romania SRL, companie ce desfasoara activitati…

- Casa de avocatura Schoenherr a anuntat promovarea in pozitia de counsel a Adinei Damaschin, practica specializata de banking & finance si capital markets a biroului Schoenherr si Asociatii incluzand in prezent 11 avocati. Cu o experienta bogata in acordarea de asistenta juridica in legatura…

- Centrul Militar Județean Maramureș a implinit 50 de ani de la infiintare. Institutia militara a constituit in permanenta interfata dintre societatea civila si Ministerul Apararii Nationale. A organizat si desfasurat activitati complexe pe linia recrutarii si incorporarii tinerilor, a completarii unitatilor…

- Aceasta iarna este diferita pentru locuitorii oraselului Cornesti. Copiii lor nu mai îngheata de frig si nici nu inhaleaza fumul de la carbunele folosit ani de zile pentru încalzirea gradinitei. Comunitatea a decis sa renunte la sistemul vechi de încalzire în favoarea unuia…

- Mihai Antonescu lucreaza in echipa Mercedes-Benz din faimoasa Silicon Valley (SUA) si are ca sarcina verificarea finala a implementarii sistemelor inteligente pe noile modele de masini ale companiei.

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) avertizeaza din nou asupra monedelor virtuale și a ”riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede”, potrivit unui comunicat al instituției . Aceasta nu vrea ca bancile din Romania sa ofere servicii de plați catre platformele de tranzacționare a…

- BNR a emis astazi, alaturi de alte sase banci centrale, o declaratie de angajament la Codul global de conduita pe piata valutara, care contine un set de principii general recunoscute drept bune practici in acest domeniu. ”Institutia confirma faptul ca actioneaza in calitate de Participant…

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca seful SPP, Lucian Pahontu, foloseste, de foarte multi ani, angajati ai acestei institutii pentru a colecta...

- Seria "Cascadorii rasului" cu miniștrii din Guvernul Dragnea 3 continua și dupa episodul audierilor de ieri. Noul ministru al Transporturilor s-a facut remarcat inca de luni prin fraza: "minutul de lucru al unui ministru este prea scump ca sa mearga pe șantierele de autostrada". Astazi, Lucian Șova…

- Batranii din raionul Cahul, ramasi fara ingrijire, vor beneficia de acum incolo de un azil modern, care le ofera o viata ca acasa. Institutia a fost inaugurata in satul Moscovei si are 25 de locuri.

- Autoritatea antitrust din Italia investigheaza Apple și Samsung pe motiv ca acestea incetinesc in mod voit smartphone-urile proprii pentru a forța consumatorii sa cumpere alte dispozitive, scrie Reuters . Instituția spune ca cei doi giganți ar incalca patru articole din codul național al consumatorilor.…

- Coreea de Sud vrea sa interzica monedele digitale, iar vestea a facut ca Bitcoin și Ripple sa scada puternic pe bursele unde sunt tranzacționate, scrie Reuters . Coreea de Sud este una dintre țarile cu cea mai mare cerere de criptomonede din lume, alaturi de China și Japonia. Numai ca Ministerul Justiției…

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care au fost instrumentate anterior cazurile de pedofilie, a afirmat,

- Grupul maghiar OTP a varsat 125 milioane de lei la capitalul sucursalei din Romania, potrivit unui anunt pe bursa din Ungaria. Dupa aceasta majorare capitalul social al OTP Bank Romania a crescut la aproape 1,38 miliarde de lei. Este posibil ca injectia de capital sa vina in contexul in care in…

- The interest rate policy per annum is raised as of Tuesday, January 9, 2018, to 2 per cent, from 1.75pct, the central bank (BNR)'s Board decided on Monday, a release by the National Bank of Romania sent to AGERPRES announces. Moreover, the BNR's Board also ruled to adjust upward the interest…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., scrie Reuters, preluata de Agerpres. Banca israeliană a semnat un acord de principiu pentru vânzarea participaţiei de 99,91%, deţinută…

- Euro creste la 4,65 blei lei, fata de 4,64 lei, cursul BNR anuntat vineri si atinge cea mai ridicata valoare din luna decembrie. Moneda europeana a atins maximul istoric atins in fata leului pe 21 noiembrie 2017: 4,6551 lei. Precedentul record a fost atins pe 13 noiembrie la cursul BNR: 4,6495 lei/euro.…

- Pentru fiecare din sectoarele economiei, 2017 a fost anul in care au avut loc tranzactii - fuziuni/achizitii - de ordinul sutelor de milioane de euro care au insemnat, uneori, recorduri istorice. Nume ca Bitdefender, Sensiblu, Banca Romaneasca sau Polisano si-au schimbat proprietarii in acest an.…

- Indicele Robor la 3 luni, în functie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scazut la nivelul de 2,09%, cel mai mic din ultima luna, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a României (BNR).

- Euro a urcat usor pana la 4,6363 lei, in timp ce dolarul american a stagnat la 3,9051 lei. Lira sterlina a coborat usor, ajungand la cotatia de 5,2234 lei, iar francul elvetian a stagnat la valoarea de 3,9564 lei. Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile…

- Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Bancii Romanești de catre OTP Bank. Banca Romaneasca este subsidiara a grupului elen National Bank of Greece. Atat OTP Bank Romania, cat si Banca Romaneasca SA, activeaza in domeniul serviciilor financiare si bancare. Activele romanesti ce fac obiectul tranzactiei…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la nivelul de 2,11%, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile…

- Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care OTP Bank Romania a achizitionat Banca Romaneasca si unele active romanesti ale acesteia. "Analiza Consiliului Concurenţei a condus la concluzia că operaţiunea de concentrare economică nu ridică obstacole semnificative în…

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a autorizat operatiunea prin care OTP Bank Romania a achizitionat Banca Romaneasca. OTP devine astfel al 8-lea mare jucator de pe piata bancara interna. "Autoritatea de concurenta a evaluat operatiunea de concentrare economica din punct de vedere al…

- Banca Romaneasca este membra a Grupului National Bank of Greece. Activele romanesti ce fac obiectul tranzactiei sunt aferente sucursalei din Londra, respectiv ale filialei din Malta apartinand National Bank of Greece SA. Atat OTP Bank Romania, cat si Banca Romaneasca SA, activeaza in domeniul serviciilor…