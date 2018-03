Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) se opune intentiei OTP Bank Romania de a achizitiona o participatie de 99,28% din Banca Romaneasca si precizeaza ca motivele care stau la baza deciziei nu pot fi dezvaluite, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, joi, AGERPRES. 'Banca Nationala…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 15 martie 2018.Dolarul australian AUD 2,9620 Leva bulgareasca BGN 2,3837Dolarul canadian CAD 2,9088Francul elvetian CHF 3,9890Coroana ceha CZK 0,1834Coroana daneza DKK 0,6259Lira…

- Leul moldovenesc se afla in apreciere fața de principalele valute de referința. Astfel, pentru astazi, Banca Nationala a Moldovei a stabilit un curs oficial de 20 de lei și 44 de bani pentru un euro, cu 24 de bani mai puțin decat ieri.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6597 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala. Marti, euro a scazut la 4,6596, iar luni a crescut la 4,6598 lei. Miercuri, leul s-a depreciat in raport cu euro, in…

- Rata anuala a inflatiei a urcat in ianuarie 2018 la 4,3%, de la 3,3% in decembrie 2017, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,79% si a celor nealimentare cu 6,23% comparativ cu luna ianuarie 2017, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate recent. Pe de alta parte, pretul…

- CURS VALUTAR BNR 28 FEBRUARIE 2018. Euro a crescut la 4,66 lei, fata de 4,65 lei, cursul anuntat ieri de BNR. Maximul istoric in fata leului a fost atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro. Bancile comerciale au anuntat pe 27 februarie cursuri de schimb pentru euro, la vanzare, intre 4,6750 lei…

- Banca Nationala a Romaniei lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema 150 de ani de la nasterea lui Stefan Luchian. Moneda de argint are o greutate de 31 grame si poate fi cumparata cu 375 lei.

- Rata inflatiei de 4,3% din luna februarie anuntata de Institutul National de Statistica (INS) are la baza preturile administrate, adica la combustibil, energie electrica, energie termica si gaze, pe care statul le-a majorat „cand nu trebuia sa o faca”, a declarat joi Adrian Vasilescu, consultant de…

- Liderul PSD a declarat astazi, la Parlament, ca va trimite o scrisoare catre Banca Nationala pentru a primi explicatii cu privire la nivelul extrem de ridicat al inflatiei."E bine sa intrebati si Banca Nationala. Eu o sa trimit o scrisoare domnului guvernator si astept niste raspunsuri. As…

- "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca Nationala. Deci, eu cred ca putem tine lucrurile sub control (...) Voi avea o discutie cu domnul guvernator", a declarat luni premierul Viorica Dancila. Intrebat…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, ca indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,07%, cel mai mare nivel din ultima luna si jumatate. Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,6572 lei/euro, in crestere fata de nivelul atins luni, 4.6534 lei/euro. Marti, dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, continua sa se deprecieze si ajunge 3,7738…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere, de la 3,2% la 3,5%, prognoza privind inflatia pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru decembrie 2019. Guvernatorul Mugur Isarescu a spus vineri ca principalii factori ai cresterii inflatiei sunt majorarea tarifului energiei…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,03%, cel mai mare nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Consiliul de Administratie al BNR a crescut, miercuri, rata dobanzii de…

- Romanii cu credite la banci primesc o noua lovitura, dupa ce Banca Nationala a Romaniei a decis sa creasca rata dobanzii de politica monetara la 2,25% pe an. BNR a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6538 lei/euro, in crestere cu 0,25% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Citeste…

- Pentru ca monedele virtuale au inceput sa prinda avant si sunt din ce in ce mai atractive pentru populatie, Banca Nationala a iesit la rampa si avertizeaza asupra riscurilor pe care le comporta cumpararea acestor monede. Reprezentantii BNR trag un semnal de alarma si sustin ca monedele virtuale sunt…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6551 lei/euro, in scadere cu 0,07% fata de nivelul atins miercuri, in linie cu tendinta regionala.Miercuri, euro a crescut la 4,6582 lei, dupa ce a scazut marti la 4,6474 lei. Joi, leul s-a apreciat in raport cu…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Banca Naționala a Romaniei anunțat, marți, un curs de 4,6679 lei/euro, marcand a treia zi in care moneda naționala atinge un minim istoric in raport cu euro. Luni, euro a crescut la nivelul maxim de 4,6656 lei, peste recordul precedent de 4,6614 lei, stabilit vineri. În ceea ce priveşte…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de referinta de 4,6614 lei/euro, in crestere cu 0,21% fata de nivelul atins joi, un nou nivel record. Joi, euro a scazut la nivelul de 4,6514 lei, pe fondul reducerii tensiunilor politice. Vineri, euro a atins un nou nivel record, depasind…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat miercuri un curs de referinta de 4,6573 lei/euro, in scadere cu 0,06% fata de nivelul atins marti, in linie cu tendinta regionala.Marti, euro a crescut la nivelul de 4,6599 lei, un nou nivel record, in contextul crizei politice. Miercuri, leul…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la nivelul de 1,98% pentru a treia zi consecutiv, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de…

- Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 12 ianuarie 2018.Dolarul australian AUD 3,0135 Leva bulgareasca BGN 2,3713Dolarul canadian CAD 3,0560Francul elvetian CHF 3,9408Coroana ceha CZK 0,1818Coroana daneza DKK 0,6227Lira…

- Grupul maghiar OTP a varsat 125 milioane de lei la capitalul sucursalei din Romania, potrivit unui anunt pe bursa din Ungaria. Dupa aceasta majorare capitalul social al OTP Bank Romania a crescut la aproape 1,38 miliarde de lei. Este posibil ca injectia de capital sa vina in contexul in care in…

- Leul moldovenesc se apreciaza fata de principalele monede de referinta. Banca Nationala a stabilit pentru astazi un curs oficial de 20 de lei și 37 de bani pentru un euro, cu 19 bani mai puțin decat ieri.Dolarul se scumpeste cu un ban si este de 17 lei și șapte bani.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- Moneda nationala a inceput in forta noul an si s-a apreciat si in a doua sedinta din 2018 in fata principalelor valute. Banca Nationala a Romaniei a anuntat o scadere de 0,23% pentru euro, cursul de joi fiind de 4,6304 lei/unitate. Dolarul continua deprecierea cu inca 0,46%, dupa…

- Indicele ROBOR la trei luni, de care depind direct creditele romanilor in lei, a crescut in 2017 ca Fat-Frumos. Daca la inceputul anului era la un nivel de 0,87%, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a publicat in 29 decembrie o valoare de 2,05%.

- Euro se vinde cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de 4,6597 lei/euro, un nou nivel record.Citește și: Banca Naționala, anunț de Sarbatori: euro a ajuns la un nou nivel RECORD Astfel, a treia banca din…

- PSD acuza BNR de imixtiune in treburile sale interne. Asta, dupa ce Banca Nationala i-a obligat pe social-democrati sa trimita rapoarte lunare cu toate platile externe efectuate. BNR spune ca face totul in scop statistic, iar toate documentele primite sunt confidentiale. PSD nu intelege insa de ce…

- Sinteza raportului Kroll II, care a fost publicata de catre Banca Nationala a Moldovei pe 21 decembrie, ridica mai multe semne de întrebare la care autoritatile de stat trebuie sa gaseasca raspunsuri. Declaratiile au fost facute în cadrul emisiunii „Cutia neagra” de la TV8,…

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat joi ca de la 1 ianuarie va lansa in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii, care vor circula in paralel cu cele existente in prezent in circulatie.

- Potrivit unui comunicat oficial remis de ANAF, conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala implementeaza un set de masuri fiscale și administrative menite sa transforme instituția intr-o administrație fiscala și vamala moderna, eficienta și inovatoare, care ofera servicii de inalta calitate…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,6210 lei/euro, 3,9130 lei/dolar, 3,9715 lei/franc elvetian. Euro scade pana la cel mai mic nivel din 8 noiembrie 2017. Euro scade, dar ramane la 4,62 lei si atinge cea mai scazuta valoare din 8 noiembrie 2017. Moneda europeana a atins…

- Banca Romaneasca este membra a Grupului National Bank of Greece. Activele romanesti ce fac obiectul tranzactiei sunt aferente sucursalei din Londra, respectiv ale filialei din Malta apartinand National Bank of Greece SA. Atat OTP Bank Romania, cat si Banca Romaneasca SA, activeaza in domeniul serviciilor…

- "Dau in judecata BNR in calitate de cetatean. Eu, ca cetatean roman. Federatia de Tenis e alaturi de mine. De 16 ani, de 15 ani de 12 ani, tot vorbesc cu Isarescu. I-am si facut de 100 de ori propuneri: ori sa-l bagam intr-o Fundatie si sa ramana al Fundatiei nu al meu personal... Dadeam si bani pentru…