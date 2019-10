Stiri pe aceeasi tema

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei au coborat cu 0,55%, la 35,423 miliarde de euro, la finalul lunii septembrie, de la 35,619 miliarde de euro la 31 august 2019, potrivit datelor BNR remise marti AGERPRES. In cursul lunii au avut loc intrari de 1,018 miliarde de euro, reprezentand…

- Rezervele detinute in dolari americani in trimestrul al doilea al acestui an se cifrau la 6.790 miliarde dolari, sau 61,63% din rezervele alocate, comparativ cu 6.740 miliarde, sau 61,86%, in primul trimestru. Aceasta este cea mai mica pondere ocupata de dolarul american in rezervele valutare globale…

- CHIȘINAU, 7 sept – Sputnik, Eleonora Lisnic. Rezervele valutare ale BNM constituiau aproape 3 miliarde de dolari la sfârșitul lunii august, fiind în scadere cu peste 37 de milioane dolari fața de situația din 31 iulie. © Sputnik / Павел ЛисицынNoul preț al aurului și argintului…

- Rezervele valutare ale BNR au crescut in iulie. Ce s-a intamplat cu rezerva de aur Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei au urcat cu 0,41%, la 35,619 miliarde de euro la finalul lunii august, de la 35,473 miliarde de euro la 31 iulie 2019, potrivit datelor BNR. În cursul lunii au…

- In cursul lunii au avut loc intrari de 615 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele.De asemenea, au avut loc iesiri…

- Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei au urcat la 35,473 miliarde euro la 31 iulie 2019, de la 32,569 miliarde euro la 30 iunie 2019, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei transmis joi AGERPRES. In cursul lunii iulie, intrarile au fost de 3,633 miliarde euro,…

- Grosul profitului pe care il face Banca Nationala a Romaniei vine din administrarea rezervei valutare, iar o mica parte din sistemul de plati si din operatiunile cu numerar, a declarat, joi, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, intr-o conferinta de presa. "Suntem in continuare in…

- Euro si lira sterlina au scazut, astazi, potrivit Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Un euro a fost cotat la 4,7240 lei, in scadere cu 0,24% fata de valoarea atinsa miercuri. Totodata, lira sterlina a atins cea mai mica valoare din ultimele 7 luni. Lira sterlina a scazut de la 5,2750 lei la 5,2641 lei.…