BNR revizuiește Regulile ce stabilesc ratele de referinţă ROBOR și ROBID Banca Nationala a Romaniei a intreprins un proces de revizuire a regulilor privind stabilirea ratelor de referinta ROBID si ROBOR, demers care are in vedere, printre altele, eliminarea calcularii si publicarii ratelor de referinta pentru scadenta de 9 luni, conform unui comunicat de presa al institutiei. "In cadrul acestui demers s-au avut in vedere urmatoarele: armonizarea Regulilor, urmarindu-se evolutia cadrului juridic existent la nivel european, cu cele mai bune practici in domeniu, in sensul actualizarii terminologiei utilizate in special in ceea ce priveste entitatile implicate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

