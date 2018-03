Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei nu a aprobat tranzacția prin care OTP Bank Romania urma sa preia Banca Romaneasca de la Național Bank of Greece. Decizia de respingere a tranzacției poate fi contestata de OTP doar intr-o procedura cu Banca Naționala, aducand in fața Consiliului de Administrație al BNR lamuriri…

- Cei 2 miliarde de lei alocati programului asigura achizitia a peste 20.000 de locuinte. Bancherii estimeaza ca fondurile se vor termina rapid din cauza faptului ca multi romani isi doresc sa achizitioneze o locuinta. Creditul Prima Casa este printre cele mai accesibile credite imobiliare, datorita…

- Pentru anul in curs sunt preconizate investitii de peste 9 milioane de lei pentru modernizarea retelei de gaze naturale din judet; In total, in 2017 Delgaz Grid a investit peste 450 milioane lei in retelele de gaze naturale si energie electrica; Cresterea sigurantei si ...

- Delgaz Grid, compania de distributie de gaze naturale si electricitate a Gru-pului E.ON Romania, a investit anul trecut circa 50 milioane de lei pentru modernizarea sistemului de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale din judetul Iasi. Cresterea sigurantei si a calitatii serviciului…

- Numarul brandurilor locale se va reduce odata cu finalizarea proceselor de fuziune si achizitie demarate in 2017, iar nume precum Bancpost sau Banca Romaneasca sunt in pericol de a disparea. Valul falimentelor din anii ’90 si achizitiile din cele doua decenii care au urmat au facut ca…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese din datele operatorului pietei de capital. In februarie,…

- „In avanpremiera va pot spune ca programul a fost demarat pe data de 15 februarie si am epuizat pana acum deja 5% din plafonul pe 2018. De pe 15 februarie, primim cam 60-70 de dosare Prima Casa pe zi“, a declarat Alexandru Petrescu, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor…

- La 28 februarie 2018, rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei se situau la nivelul de 35.073 milioane euro, fața de 33.498 milioane euro la 31 ianuarie 2018. In cursul lunii au avut loc urmatoarele operatiuni: Intrari de 2.818 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au insumat 298,4 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.746 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In ianuarie, au beneficiat…

- Exodul romanilor a fost confirmat: din 2007 pana in 2017 au plecat din tara 3,4 milioane de romani, aproximativ 17% din populatie. Statistica plaseaza astfel Romania pe locul doi mondial la emigratie, dupa Siria, scrie Ziarul Financiar. Citeste si: Patriarhia, replica DURA la criticile privind…

- Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) a anuntat lansarea Programului PRIMA CASA 2018 , dand publicitații și lista celor 15 banci care pot finanța creditele. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anunța lansarea Programului Prima Casa 2018, ca…

- Banca Transilvania a primit 75 milioane de euro de la Banca Europeana pentru Investitii (BEI), prima transa a unui credit de 150 milioane euro, fondurile urmand sa fie folosite pentru co-finantarea unor proiecte derulate de IMM-uri. ”Acesta este a doua facilitate de credit luata de BT de…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza cele doua aeroporturi ale Capitalei, vrea sa achizitioneze doua autospeciale PSI de interventie rapida si asistenta la aeronava, precum si servicii de intretinere si reparatii pentru sistemele de detectare a explozibililor din dotarea…

- Banca Transilvania a facut un profit anual de 257 de milioane de euro Profitul net al Bancii Transilvania (BT) Cluj pe anul trecut de 1,18 miliarde de lei, iar cel al grupului financiar, de 1,24 miliarde. Grupul BT a încheiat 2017 cu active de 59,8 miliarde de lei, din care banca deține…

- Cele doua echipe veneau dupa sferturi de finala complet diferite ca desfașurare: daca timișorenii au avut nevoie de 55 de minute de joc pentru a se desprinde de adversar, U-Banca Transilvania a parut sa controleze destul de ușor jocul cu BCM U Pitești, încercând sa obțina calificarea…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre meciul cu CFR Cluj și a spus ca Florinel Coman trebuie sa decida meciul și sa caștige fara probleme duelul cu Cristi Manea. "Eu știu ca avem mai mare valoare și ca jucam acasa. Trebuie sa caștigam. Coman a costat 3 milioane. Daca un jucator costa 3 milioane…

- Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a hotarat sa aprobe prospectul ofertei de preluare obligatorie, initiata de ofertantul VB „Investment Holding" B.V. Potrivit CNPF, oferta vizeaza procurarea a 8.308.673 de actiuni ordinare nominative emise de Banca Comerciala…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri incredibile. Gigi Becali a pierdut procesul si trebuie SA PLATEASCA. Cine este personajul care l-a invins de doua ori IN JUSTITIE "Mi s-a propus și mie Dinamo, inainte. Dar nu pot face așa ceva. Prima data mi-a fost propus CFR, a fost Paszkany la mine.…

- Conform Ziarului Financiar, producatorul de cereale si seminte oleaginoase Agricost, un business de 86 de milioane de euro, este scos la vanzare, potrivit surselor din piata. Valoarea tranzactiei ar putea depasi pragul de 200 de milioane de euro, potrivit unor estimari facute de publicatie, luand in…

- Fostul patron al U Cluj, Florian Walter, se afla in spatele unei afaceri de aproximativ 140 de milioane de euro prin care se vor gestiona deseurile din judetul Suceava. Contractul respectiv a fost incheiat prin firma Romprest Energy SRL pe o perioada de 25 de ani. Singurul actionariat al firmei este…

- Compania de stat Romtehnica a cumparat un radar tridimensional, în valoare de 64,46 milioane de lei fara TVA, echivalentul a peste 13,9 milioane de euro, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe SEAP.

- Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor mai lichide 37 de actiuni de la BVB, a inchis in scadere cu 0,67%, indicele BET-FI al SIF-urilor inregistra, la inchidere, o depreciere de 1,39%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, a coborat cu 1%. Indicele…

- In aceasta dimineața, polițiștii au efectuat noua percheziții domiciliare in Bistrița-Nasaud, Cluj, Alba și Suceava, intr-un dosar de evaziune fiscala. Prejudiciul cauzat statului roman de persoanele vizate ar ajunge la 4 milioane de lei.

- Politisti au facut facut noua perchezitii domiciliare pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-u dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la aproape 4 milioane de lei. In urma actiunii, a fost instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile si imobile in valoare de peste…

- O ancheta efectuata pe parcursul a cinci ani de autoritațile romane și americane confirma dezvaluirile facute de „Evenimentul zilei”, in „Campania Medicul de Garda”. In 2012, anul demararii acestei anchete semnalam, in articolul „Filiera medicamentelor. Monopol pe sanatatea romanilor”, ca statul roman…

- Valoarea tranzactiilor derulate joi pe Bursa de la Bucuresti s-a dublat comparativ cu sedinta precedenta, rulajul depasind 121 milioane de lei (26,03 milioane euro), fata de 61,98 milioane de lei (13,28 milioane de euro) marti, pe fondul unor tranzactii de peste 70,86 milioane de lei cu actiuni Banca…

- Consiliul Concurentei a sanctionat trei companii cu amenzi in valoare totala de peste 4,947 milioane de lei (aproximativ 1,1 milioane de euro) pentru realizarea unei intelegeri cu scopul limitarii comercializarii traductoarelor de masurare curent TR2520A pe teritoriul Romaniei, conform unui comunicat…

- Producatorul de prefabricate ASA Cons din Turda a finalizat anul 2017 cu o cifra de afaceri de aproximativ 20 de milioane de euro, un plus de 14% fața de anul precedent, anunța Ziarul Financiar . Read More...

- DIN CUPRINS Gazeta publica schema prin care o firma offshore din Cipru a primit de la CFR Cluj 30 la suta din transferurile lui Culio, Deac, Dubarbier, Traore și Alvaro Pereira Firma a fost inființata de Arpad Paszkany, iar pentru ea lucrau doua rude de-ale sale prin alianța In fața procurorilor, suspecții…

- BRD, a doua cea mai valoroasa banca de la bursa romaneasca dupa Banca Transilvania, afiseaza la ora 17:30 tranzactii de circa 51 milioane de lei, mai mari decat tot ce s-a tranzactionat insumat de la inceputul anului 2018 incoace, potrivit calculelor ZF pe baza datelor BVB. Tranzactii de…

- Barcelona l-a prezentat azi pe fundașul columbian Yerry Mina, venit pentru 12 milioane de euro de la Palmeiras. Pentru acest transfer, spaniolii au platit 12 milioane de euro. Fundașul de 23 de ani a jucat 22 de meciuri și a marcat cinci goluri pentru brazilieni. "Sunt foarte fericit ca sunt aici. Mi-am…

- Grupul maghiar OTP a varsat 125 milioane de lei la capitalul sucursalei din Romania, potrivit unui anunt pe bursa din Ungaria. Dupa aceasta majorare capitalul social al OTP Bank Romania a crescut la aproape 1,38 miliarde de lei. Este posibil ca injectia de capital sa vina in contexul in care in…

- CFR Cluj a anunțat azi transferurile lui Valentin Costache și George Țucudean, fotbaliști veniți de la Dinamo, respectiv Viitorul Constanța. Pentru ambii ardelenii au platit sume considerabile. Valentin Costache (19 ani) a venit la CFR Cluj in schimbul a 750.000 de euro. Mijlocașul ofensiv era considerat…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta va achizitiona Materiale sanitare 175 de loturi , in valoare estimata fara TVA cuprinsa intre 25.648,07 si 3.542.439 lei. Potrivit anuntului de participare la licitatie, se va incheia un acord cadru cu un singur agent economic, pe o durata de 12 luni. Ofertele…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., scrie Reuters, preluata de Agerpres. Banca israeliană a semnat un acord de principiu pentru vânzarea participaţiei de 99,91%, deţinută…

- Populația județului avea, la 1 decembrie, credite bancare de peste 3.600 de milioane de lei, in creștere fața de 1 noiembrie, dar restanțele bancare au scazut din nou, semnificativ. Restanțele – conform raportului facut public de Banca Naționala a Romaniei – au ajuns la mai puțin de 108 milioane de…

- Producatorul de prefabricate ASA Cons Romania SRL din Turda va incheia anul cu o cifra de afaceri superioara celei din 2016, cu circa 10 procente, anunța Ziarul Financiar. In anul 2017, ASA Cons va incheia cu o cifra de afaceri in jurul valorii de 19 milioane de euro. Read More...

- Pentru fiecare din sectoarele economiei, 2017 a fost anul in care au avut loc tranzactii - fuziuni/achizitii - de ordinul sutelor de milioane de euro care au insemnat, uneori, recorduri istorice. Nume ca Bitdefender, Sensiblu, Banca Romaneasca sau Polisano si-au schimbat proprietarii in acest an.…

- Euro de Craciun: cu 1 leu mai mult decat in urma cu 10 ani Cotatia oficiala afisata vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), valabila si pentru zilele Craciunului 2017, este de 4,6401 lei/euro, nivel care nu a mai fost intalnit in perioadele de sarbatori de pana acum. Cotatia este cu doar un leu…

- SUA va investi în baza 71 Aeriana &"General Emanoil Ionescu", de lânga orașul Câmpia Turzii, județul Cluj, în cadrul unui amplu program de &"contracarare a pericolului rusesc"

- Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Bancii Romanești de catre OTP Bank. Banca Romaneasca este subsidiara a grupului elen National Bank of Greece. Atat OTP Bank Romania, cat si Banca Romaneasca SA, activeaza in domeniul serviciilor financiare si bancare. Activele romanesti ce fac obiectul tranzactiei…