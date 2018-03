BNR respinge acuzatiile privind rezervele de aur ale Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei a anuntat ca aurul aflat in custodie la Banca Angliei apartine in continuare Romaniei si nu poate fi folosit decat la instructiunile exprese ale BNR. Anuntul este o reactie la acuzatiile aparute in cadrul unei emisiuni de televiziune, iar BNR respinge insinuarile care pun…

- Curtea de Conturi ar trebui sa verifice de ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu incaseaza dobanda pentru aurul pastrat la Banca Angliei, este de parere fostul bancher Lucian Isar, care a scris pe pagina sa de Facebook, potrivit bursa.ro: "Printr-o nota interna din 2006, Isarescu (n.r. Guvernatorul…

- Dragos Popescu, arbitrajist principal al BNR, a tinut sa aduca in atentie cateva aspecte pentru care BNR continua sa pastreze cea mai mare parte din aurul Romaniei la Londra, respectiv 61,24 tone, din rezerva de 103,7 tone. Acesta a explicat ca Banca Angliei este una dintre cele mai prestigioase si…

- De aproape doi ani, mai multi colegi din directiile de specialitate ale BNR au publicat o serie de articole care au lamurit, cu date si documente, problema aurului detinut de Romania la Banca Angliei, explica arbitrajistul principal al Bancii Nationale, Dragos Popescu. Aceste luari de pozitie au fost…

- Accesul la serviciile de creditare „nu reprezinta si nu poate reprezenta un drept al consumatorului si, implicit, o obligatie pentru creditor”, ci este „un serviciu eminamente comercial”, a declarat luni prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu. „In contextul…

- ♦ Romania a avut in 2017 o crestere economica de 7% (posibil cea mai mare din UE, dar mai sunt de asteptat datele din Irlanda). In ciuda acestei cresteri, ramane in spatele Cehiei care a avansat cu „doar” 4,3%, in vreme ce distanta fata de Polonia se mareste. In 2017, PIB-ul Poloniei…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis miercuri ca Romania a fost incadrata de Comisia Europeana in categoria statelor membre fara dezechilibre macroeconomice, fapt ce confirma „avansul inregistrat anul trecut de economia Romaniei, tendinta de consolidare a investitiilor publice si imbunatatirea…

- Banca Nationala a Ungariei (NBH) a anuntat marti ca a finalizat repatrierea, de la Londra la Budapesta, a rezervei de aur a Ungariei, informeaza agentia MTI. A fost repatriată o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal preţios care, la cursul actual de schimb,…

- Banca Nationala a Romaniei avea, la finele lunii februarie, rezerve valutare in valoare de 35,073miliarde de euro, cu peste 1,5 miliarde de euro mai mult fața de finele lunii ianuarie, cand ajungeau la o cota de 33.498 milioane euro. BNR a inregistrat intrari de 2,818 miliarde euro, reprezentand modificarea…

- "Un nou val de scumpiri la alimente va lovi buzunarele romanilor pana la Paste", avertizeaza sindicatele din industria alimentara. Si Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale, a avut interventii in acelasi sens la finele anului trecut. Datele comunicate de Institutul National de Statistica…

- "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata de sub control. Hotul striga: 'hotii'! Raspunderea integrala pentru cresterea ingrijoratoare a inflatiei este a guvernelor de doi bani sustinute de PSD. Cresterea artificiala a cererii prin cresteri de venituri…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ii va transmite o scrisoare guvernatorului Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema inflatiei, la care asteapta raspunsuri. Intrebat in legatura cu faptul ca Romania a inregistrat cea mai mare inflatie din ultimii ani, respectiv 4,3% in ianuarie, Dragnea…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei. "Vom discuta si despre inflatie. Dupa cum stiti, politica bugetara si fiscala este a Guvernului, politica monetara este legata de Banca…

- CryptoCoin Pro este a doua platforma de tranzactionare criptomonede pe piata din Romania care nu mai poate opera conturi in bancile romanesti dupa ce Banca Nationala a transmis pozitia oficiala a institutiei fata de monedele virtuale in urma cu doua saptamani, catalogandu-le drept „ active speculative,…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este "abordarea in viitor".Citeste si: Ministrul Justitiei IESE LA RAMPA: Ce spune despre EVALUAREA sefei…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a anunțat, joi, 8 februarie 2018, ca ROBOR a depașit doua puncte procentuale. ROBOR a ajuns joi pe piata interbancara pragul de 2% si a ajuns la 2,03% la trei luni, de la 1,99% miercuri. Cresterea ROBOR vine la o zi dupa ce Consiliul de Administratie…

- Banca Nationala a Romaniei a majorat, ieri, pentru a doua luna consecutiv, dobanda de politica monetara. Specialistii spun ca asta va genera scumpirea creditelor, si deci banii de cheltuiala vor fi mai scumpi. Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis in sedinta de ieri majorarea…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,25% pe an, de la 2% pe an, incepand cu data de 8 februarie 2018. Potrivit unui comunicat al băncii centrale, instituţia a mai decis și majorarea ratei…

- Isarescu: Traiectoria prognozei de inflatie a fost revizuita in sus pe termen scurt Traiectoria prognozei de inflatie „a fost revizuita in sus pe termen scurt”, a anuntat miercuri guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. „Noul scenariu al prognozei evidentiaza o crestere…

- Omul de afaceri Viorel Catarama ii da replica lui Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR, spunand ca evolutia cursului nu este determinata de piata, ci de interventia Bancii Nationale si ca fara o asemenea interventie, cursul ar fi de peste 5 lei pe euro. "Daca cursul de schimb ar fi determinat…

- Odata cu majorarea dobanzii de politica monetara, Consiliul de Administratie al BNR a decis si cresterea dobanzii penalizatoare pentru bancile care nu isi constituie integral rezerva minima obligatorie (RMO) in lei pentru perioada 24 ianuarie-23 februarie. Bancile vor fi amendate cu 4,5% pentru RMO…

- Capitalul clujean trece dincolo de Prut. Banca Transilvania a cumparat Victoriabank Banca din Cluj a devenit acționar al Victoriabank, a treia banca din Republica Moldova, avand o participație de 66% impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD). BT si BERD sunt…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Bulgaria, tara care in prezent detine presedintia rotativa a UE, spera sa demareze in prima jumatate a acestui an procedura care sa ii permita aderarea la zona euro, a anuntat joi ministrul bulgar de Finante, Vladislav Goranov, transmit Reuters si AFP. Goranov a dezvaluit ca Bulgaria va cere…

- Goranov a dezvaluit ca Bulgaria va cere statelor din zona euro sa isi exprime obiectiile fata de o eventuala aderare a sa la ERM II (mecanismul ratelor de schimb - n. r.) pana la mijlocul anului. "Discutam in mod intens cu BCE si cu statele membre. Strategia noastra este ca vrem sa obtinem asigurari…

- "Japonia s-a luptat ani de zile sa puna economia pe inflatie. O usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica. Nu cred ca suntem intr-un pericol de a avea o rata a inflatiei care sa depaseasca media europeana si care sa afecteze functionarea economiei pana la urma, si nu numai…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca o usoara inflatie de 1,5 - 2% este benefica pentru cresterea economica si ca decizia BNR de majorare a ratei dobanzii de politica monetara 'nu este in momentul de fata un element de ingrijorare'. 'Japonia s-a luptat ani de zile…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul bancii centrale. "Face parte din măsurile pe care le va hotărî…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei a decis, in sedinta de luni, majorarea de la 1,75% la 2% pe an a dobanzii de politica monetara. BREAKING: Banca Nationala a majorat dobanda-cheie la 2% pe an Potrivit unui comunicat al bancii centrale, in sedinta din 8 ianuarie 2018 Consiliul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea implementa restrictii la creditarea populatiei din primavara, la recomandarea Comitetului National pentru Supravegherea Macropudentiala (CNSM), a anuntat, luni, Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Centrale, intr-o conferinta de presa. "Face parte din…

- "Face parte din masurile pe care le va hotari Comitetul Macroprudential. Le va recomanda Bancii Nationale si ea va reactiona. Ceea ce pot sa va spun acum este ca le-am discutat in sedinta precedenta, nu s-a luat o decizie, le-am discutat si in comitetul de politica monetara, cu toate ca nu s-a dorit…

- Majorarea dobanzii-cheie de catre Banca Nationala a Romaniei (BNR), de la 1,75% la 2%, va avea ca efecte cresterea dobanzilor la credite, apoi - dupa o luna - cresterea dobanzilor si la depozite, iar indicatorul ROBOR „se va duce in sus”, a declarat pentru MEDIAFAX analistul economic Dragos Cabat.…

- Consiliul de administratie pe probleme de politica monetara al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se reuneste luni intr-o sedinta pentru a lua o decizie de politica monetara. Astfel, Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflatia se inrautateste…

- „Pai, du-te, frate, acasa, daca tot esti persoana fizica!” Intr-una dintre declarațiile sale de la final de an, premierul Tudose da de ințeles ca razboiul sau cu Banca Naționala va continua pana la ...victoria finala! El sugereaza ca oficialii BNR care vorbesc „in nume personal” și arunca „in aer tot…

- Premierul Mihai Tudose a declarat ca se va intalni cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) abia in luna ianuarie, deoarece asteapta sa vada cum va incheia sistemul bancar acest an fiscal. Prim-ministrul a mai spus ca s-a saturat ca "niste oameni de pe acolo sa tot arunce in aer tot felul de…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Mihai Tudose a declarat ca va avea o intalnire cu guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, afirmand ca a primit o scrisoare din partea acestuia, careia ii va da curs dupa ce va analiza rolul BNR din acest an fiscal. Intrebat, intr-un interviu daca va avea o intrevedere cu…

- „Romania a scapat de <euroizare>, in mare masura, si ar putea sa permita mai multa flexibilitate a cursului de schimb”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu dupa ultima sedinta de politica monetara din 2017. BNR iese „dintr-un imperiu al dominantei cre­ditului in valuta“, care a impus…

- Premierul Mihai Tudose sugereaza ca oficialii BNR care vorbesc „in nume personal” și arunca „in aer tot felul de lucruri publice” ar trebui sa plece acasa. „Sa vedem cum inchide sistemul bancar acest an fiscal, care a fost rolul Bancii Nationale a Romaniei, fiindca, repet, este Banca Nationala a Romaniei,…