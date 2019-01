Stiri pe aceeasi tema

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a explicat, joi, motivele pentru care cursul valutar pentru euro a atins maxime istorice miercuri si joi. Cursul euro a atins, joi, un nou maxim istoric: 4,6764 lei, o crestere de 0,09% fata de miercuri, in conditiile in…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a explicat, joi, pentru Mediafax, motivele pentru care cursul valutar pentru euro a atins minimele istorice miercuri si joi.

- Leul s-a depreciat joi cu 0,42 bani (0,09%) fata de euro, ajungand din nou la un minim istoric in raport cu moneda unica europeana, cursul stabilit de Banca Nationala a Romaniei (BNR) fiind de 4,6764 lei/euro. Aceasta după ce, miercuri, BNR a cotat euro la 4,6722 lei. Cursul BNR urmeaază…

- Purtatorul de cuvânt al Bancii Nationale a României (BNR), Dan Suciu, a declarat vineri ca impactul taxei pe lacomie asupra creditarii poate fi semnificativ, în cazul în care se vor aproba în formula propusa.

- Purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), Dan Suciu, a declarat impactul taxei pe lacomie asupra creditarii poate fi semnificativ, in cazul in care se vor aproba in formula propusa. Acesta il contrazice pe Darius Valcov, cel care spunea ca impactul asupra creditarii nu va fi unul…

- Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Dan Suciu, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca, impactul taxei pe lacomie asupra creditarii poate fi semnificativ, in cazul in care se vor aproba in formula propusa.

- Purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Dan Suciu, i-a recomandat, duminica, intr-o declaratie de presa, senatorului ALDE Daniel Zamfir sa consulte un document oficial, care a fost deja transmis Parlamentului, pentru ca altfel risca sa prezinte, din nou, concluzii gresite.

- Comisia pentru trecerea la euro va face publice doua rapoarte in decembrie, insa lucrarile sunt tehnice si au 300 de pagini, iar noi am facut eforturi serioase sa traducem documentul din romana in romana, pentru a spune lucrurile intr-un limbaj acceptabil, a declarat, miercuri, guvernatorul Bancii…