Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Bichi, consilierul guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR), a explicat, miercuri, intr-o opinie redata mai jos, ca taxa pe activele financiare este aplicata in Polonia si Ungaria, dintre tarile din Uniunea Europeana (UE), dar formula din Romania este unica.

- In Uniunea Europeana, taxe bancare pe active exista, in afara de Romania, doar in doua tari: Polonia si Ungaria. Modelele de impozitare aplicate nu sunt insa identice, diferentele de proiectare ducand la consecinte diferite asupra institutiilor bancare, dar si asupra bugetelor si economiilor nationale.…

- Romania s-a abtinut saptamana trecuta la votul-cheie de la ONU privind Pactul global privind migratia, un acord fara caracter obligatoriu, dar puternic criticat de SUA, Ungaria, Polonia, Cehia si Israel. Abtinerea Romaniei este stranie, avand in vedere ca presedintele Iohannis anuntase pe 28 noiembrie…

- Romania s-a abtinut saptamana trecuta la votul-cheie de la ONU privind Pactul global privind migratia, un acord fara caracter obligatoriu, dar puternic criticat de SUA, Ungaria, Polonia, Cehia si Israel. Abtinerea Romaniei este stranie, avand in vedere ca presedintele Iohannis anuntase pe 28 noiembrie…

- Intram intr-o noua era a autocratiei. Trasaturile ei au prea putina asemanare cu metodele represive ale despotismului din secolul al XX-lea. Tarile care au reprezentat odata triumful libertatii utilizeaza acum structurile democratice ca instrumente ale opresiunii. Washington Post relateaza despre batalia…

- O ferma medie din Romania are o productivitate orara a muncii (PPS/ora) de circa 9,5, cu 31,5% sub nivelul de 12,5 din Polonia, de aproape 4 ori sub cea de 37 in Ungaria și de 2,4 ori sub cea de 23 in Uniunea Europeana (UE), reiese din calculele Bancii Naționale a Romaniei (BNR).

- O ferma medie din Romania are alocat capital pentru mașini și echipamente de trei-patru ori mai puțin decat o unitate similara din Polonia și Ungaria, reiese dintr-o analiza a Bancii Naționale a Romaniei (BNR), publicata in „Buletinul lunar” din august 2018, nr. 298, scrie Mediafax.Ferma medie…

- Guvernul are motive serioase de îngrijorare. Economia frâneaza brusc, iar strategia de dezvoltare prin stimularea consumului și-a atins limitele, ba chiar a alimentat rezervoarele de creștere ale altor țari din regiune.