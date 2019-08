BNR prognozează o inflaţie de 3,3% în al doilea trimestru din 2021 Rata anuala a inflatiei IPC este prognozata sa atinga 4,2% la finele anului curent, 3,4% in decembrie 2020 si 3,3% la orizontul proiectiei, respectiv trimestrul II 2021, conform Raportului asupra inflatiei al Bancii Nationale a Romaniei. "Rata anuala a inflatiei IPC este prognozata sa atinga 4,2% la finele anului curent, 3,4% in decembrie 2020 si 3,3% la orizontul proiectiei, respectiv trimestrul II 2021. Sub impactul socurilor nefavorabile din prima parte a anului, indicatorul este anticipat sa se mentina in afara intervalului tintei centrale si pe parcursul semestrului II 2019. Ulterior, rata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

