- Profitul net cumulat al celor mai mari șase banci din Romania, ca active, a depașit 4,77 miliarde de lei, in primele noua luni ale acestui an, potrivit calculelor Mediafax. Valoarea este cu doar 560 de milioane de lei mai mica decat cea obținuta de cele 35 de banci in intreg anul trecut, scrie Mediafax.Banca…

- Record in Romania. O banca și-a majorat profitul cu peste 80% in doar noua luni de zile.Banca Comerciala Romana (BCR) a obtinut in primele noua luni ale anului 2018 un profit net de 1,015 miliarde de lei (218,2 milioane de euro), o creștere de 81,3%, fața de aceeași perioada a anului trecut,…

- In primele opt luni ale anului, sumele aduse in țara de romanii care lucreaza peste hotare sunt comparabile cu cele ale investitorilor straini din Romania, rezulta din datele facute publice de Banca Naționala, scrie zf.ro. In perioada ianuarie-august 2018, romanii au trimis acasa 2,3 miliarde de euro,…

- Fondurile de asset management au investitii in valoare de peste 12,6 miliarde de lei in companiile romanesti, potrivit datelor prezentate marti de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF). Fondurile de asset management au investitii in valoare de peste 12,6 miliarde de…

- Primele trei țari din topul investitorilor straini in Romania cumulau 51,3% din soldul investițiilor straine directe (ISD), de la finele anului trecut, pana la 38,917 miliarde de euro, o creștere de 12,3% fața de anul anterior, reiese dintr-un studiu prezentat de Banca Naționala a Romaniei (BNR).In…

- Datoria externa totala a Romaniei a crescut in primele sapte luni ale acestui an, fata de finalul anului trecut, cu 4,1 miliarde euro, la 97,582 miliarde euro, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La finalul anului trecut, datoria externa totala a Romaniei a fost de…

- Profitul net al sistemului bancar local, cumulat si fara a fi compensat cu pierderile, a crescut cu 33%, la 3,6 miliarde lei, in primul semestru al acestui an fata de aceeasi perioada a anului trecut, cel mai profitabil semestru istoric, reiese din datele afisate de Banca Nationala a Romaniei.