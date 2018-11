Stiri pe aceeasi tema

- In august, BNR a revizuit in scadere, de la 3,6% la 3,5%, prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 2,7%, in scadere de la 3%, pentru decembrie 2019.Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in luna septembrie…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a pastrat la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a majorat la 2,9%, de la 2,7%, prognoza pentru anul viitor, a anuntat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. ‘Pastram prognoza de 3,5% pentru…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, prezinta joi raportul trimestrial asupra inflatiei, conform agerpres.ro. Potrivit datelor publicate in 10 octombrie de Institutul National de Statistica, rata anuala a inflatiei in luna septembrie a scazut usor la 5,03%, de la 5,1% in…

- Evolutia preturilor la unele produse alimentare, la gaze, energie electrica si combustibili, dar si conduita politicii fiscale si conditiile din piata muncii sunt principalele incertitudini si riscuri asociate perspectivei inflatiei, arata Banca Nationala a Romaniei (BNR).

- Diferența dintre salariile de la stat și cele din mediu privat s-a triplat in ultimii 3 ani. Așa arata statisticile oficiale. De exemplu un angajat la privat caștiga, in medie, cu 60% mai puțin decat un angajat din administrația publica. Iar prognozele statului arată că aceste diferențe…

- Romania a avut in iulie, pentru a sasea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,3%. Aceasta a fost în scădere totuşi faţă de o rată anuală a inflaţiei de 4,7% înregistrată…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie la 4,56%, de la 5,4% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,23% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 3,42%, iar serviciile cu 2,68%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

