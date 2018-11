Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a pastrat la 3,5% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a majorat la 2,9%, de la 2,7%, prognoza pentru anul viitor, a anuntat, joi, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, care a prezentat Raportul trimestrial asupra inflatiei. "Păstrăm prognoza de 3,5%…

- Rata anuala a inflatiei in luna septembrie a scazut usor la 5,03%, de la 5,1% in august, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,55%, cele alimentare cu 4,44%, in timp ce serviciile au inregistrat un avans de 2,54%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de…

- Rata anuala a inflației a crescut la 5,1 la suta in august, fața de 4,56 la suta in iulie. Creșterea vine și in contextul in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,78 la suta fața de aceeași luna a anului trecut, iar prețul celor alimentare s-a majorat cu 4,15 la suta. De asemenea, platim mai…

- Rata anuala a inflatiei a crescut in luna august la 5,1%, de la 4,56% in iulie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,78% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 4,15%, iar serviciile cu 2,61%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica…

- Romania a avut in iulie, pentru a sasea luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,3%. Aceasta a fost în scădere totuşi faţă de o rată anuală a inflaţiei de 4,7% înregistrată…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie la 4,56%, de la 5,4% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,23% fata de aceeasi luna a anului trecut, cele alimentare cu 3,42%, iar serviciile cu 2,68%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica…

