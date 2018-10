BNR omoara businessul romanesc Isarescu mai da o lovitura romanilor care vor sa ia credite. BNR limiteaza gradul de indatorare la creditele in lei si in euro, o decizie dura amintind de modelul de plafonare folosit inainte de 2007, cand Romania nu aderase la UE, care nu numai ca va afecta cel mai accesibil credit de pe piata, cel […] BNR omoara businessul romanesc is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

