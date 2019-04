BNR, noul indice pentru credite. Anunț pentru români Banca Nationala a Romaniei va publica pe data de 2 mai, ora 11:00, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor, reglementat prin art.II si III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2019, informeaza BNR.



"Metodologia de calcul si politica de publicare sunt prezentate in Regulile privind calcularea si publicarea indicelui zilnic si a indicelui de referinta trimestrial (denumit indicele de referinta pentru creditele acordate consumatorilor - IRCC) reglementati de OUG nr. 19/2019 pentru modificarea si completarea unor acte normative, care se vor publica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala a Romaniei va publica pe data de 2 mai, ora 11:00, indicele de referinta trimestrial pentru creditele acordate consumatorilor, reglementat prin art.II si III din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2019, informeaza BNR printr-un comunicat remis AGERPRES. "Metodologia de calcul si…

- Romanii cu credite in lei au parte de modificari majore in privința dobanzilor: acestea nu vor mai varia in funcție de ROBOR, ci de un nou indicator, calculat de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) in funcție de tranzacțiile efective dintre banci. Cel mai probabil, acest proiect va fi adoptat in…

- Masura propusa de catre Ministerul Finantelor Publice (MFP) privind introducerea unui nou indice de referinta pentru creditele cu dobanda variabila acordate in lei va conduce, pentru creditele nou acordate, la cresterea marjei de dobanda care intra in componenta dobanzii variabile, sustin reprezentatii…

- Dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului, se arata in proiectul de ordonanta…

- Dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului, se arata in proiectul de Ordonanta…

- Dobanda pentru creditele acordate in moneda nationala va fi compusa dintr-un indice de referinta calculat exclusiv pe baza tranzactiilor interbancare la o anumita perioada, la care creditorul poate sa adauge o anumita marja fixa pe toata perioada derularii contractului, se arata in proiectul de Ordonanta…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, luni, in plenul Camerei Deputatilor, despre Ordonanta de Urgenta nr. 114/2018, aratand ca, prin acest act normativ, s-a infiintat Fondul de Dezvoltare si Investitii, "primul mecanism de acest fel creat dupa revolutie, prin care se finanteaza investitiile autoritatilor…

- Profitabilitatea sistemului bancar din Romania este - inainte de impunerea taxei pe active - mai buna decat media europeana, dar nu exceptionala, insa impunerea acestei taxe ar putea sa o transforme din mai buna in mai slaba decat media europeana si, de asemenea, nu ar fi exclus, in acest scenariu,…